Volkswagen verweigert AfD-naher Gewerkschaft Zugang – Gericht urteilt!

Die AfD-nahe Arbeitnehmerorganisation Zentrum hat vor dem Arbeitsgericht Braunschweig keinen Zugang zu einem Werk der Volkswagen-Tochter Volkswagen Group Services erhalten. Das Gericht wies die Klage ab, da die vorgelegten Argumente und Dokumente der Kläger als zu pauschal und unzureichend detailliert erachtet wurden. Der Verein, der sich als "alternative Gewerkschaft" bezeichnet, strebt an, im Werk im niedersächsischen Isenbüttel eigene Vertrauensleute wählen zu lassen. Volkswagen verweigert diesen Zugang mit dem Hinweis auf die fehlende Tariffähigkeit der Organisation.

Das Gericht stellte fest, dass eine entscheidende Voraussetzung für den Zugang nicht erfüllt sei: Mindestens ein Mitglied des Zentrums müsse im Werk beschäftigt sein, was die Kläger nicht ausreichend nachweisen konnten. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig, und eine Berufung ist möglich. Der Verein kündigte an, den Rechtsweg zu beschreiten, um das Urteil anzufechten. In einer Stellungnahme äußerte das Zentrum, dass Volkswagen ihnen das grundlegende Recht verweigere, für sich zu werben und Wahlen durchzuführen. Sie haben sechs aktive Mitglieder benannt, die im Werk tätig sind.