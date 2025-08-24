Volkswagen verweigert AfD-naher Gewerkschaft Zugang – Gericht urteilt!
Die AfD-nahe Arbeitnehmerorganisation Zentrum hat vor dem Arbeitsgericht Braunschweig keinen Zugang zu einem Werk der Volkswagen-Tochter Volkswagen Group Services erhalten. Das Gericht wies die Klage ab, da die vorgelegten Argumente und Dokumente der Kläger als zu pauschal und unzureichend detailliert erachtet wurden. Der Verein, der sich als "alternative Gewerkschaft" bezeichnet, strebt an, im Werk im niedersächsischen Isenbüttel eigene Vertrauensleute wählen zu lassen. Volkswagen verweigert diesen Zugang mit dem Hinweis auf die fehlende Tariffähigkeit der Organisation.
Das Gericht stellte fest, dass eine entscheidende Voraussetzung für den Zugang nicht erfüllt sei: Mindestens ein Mitglied des Zentrums müsse im Werk beschäftigt sein, was die Kläger nicht ausreichend nachweisen konnten. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig, und eine Berufung ist möglich. Der Verein kündigte an, den Rechtsweg zu beschreiten, um das Urteil anzufechten. In einer Stellungnahme äußerte das Zentrum, dass Volkswagen ihnen das grundlegende Recht verweigere, für sich zu werben und Wahlen durchzuführen. Sie haben sechs aktive Mitglieder benannt, die im Werk tätig sind.
Volkswagen Group Services sieht sich durch das Urteil in ihrer Position bestärkt. Das Unternehmen betont, dass es nicht verpflichtet sei, jeder Organisation Zugang zu gewähren, insbesondere wenn es um Sicherheitsinteressen und den Schutz von Betriebsgeheimnissen gehe. Eine Sprecherin der VW-Tochter erklärte, dass man weiterhin sicherstellen werde, dass die Arbeitsumgebung frei von gegenläufigen Einflüssen bleibt und die Standards für ein sicheres und vertrauensvolles Arbeitsumfeld gewahrt werden.
Die IG Metall äußerte Bedenken hinsichtlich eines möglichen Erstarkens des Zentrums innerhalb des Volkswagen-Konzerns. Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, warnte, dass das Zentrum für Uneinigkeit sorge und die Belegschaften schwäche, anstatt sie zu stärken. Diese Entwicklungen werfen ein Licht auf die Spannungen innerhalb der Arbeitnehmervertretungen im Volkswagen-Konzern und die Herausforderungen, vor denen die Beschäftigten in der aktuellen wirtschaftlichen Lage stehen.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 101,9EUR auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
