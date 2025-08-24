Euro steigt nach Powells Rede: Zinssenkungen der Fed im Fokus!

Powell hatte in seiner Rede auf dem geldpolitischen Symposium in Jackson Hole angedeutet, dass eine Anpassung der Geldpolitik aufgrund sich verändernder Risiken notwendig sein könnte. Dies bezieht sich insbesondere auf die schwachen Arbeitsmarktdaten der letzten Zeit. Matthew Luzzetti, US-Chefökonom der Deutschen Bank, kommentierte, dass Powells Rede stärker in Richtung einer geldpolitischen Lockerung im September ging, als erwartet. Christoph Balz von der Commerzbank merkte an, dass Powell sich mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte anfreunden könne, wobei eine zweite Zinssenkung im Dezember erwartet wird.

Am Freitag hat der Euro im US-Handel nach der Rede von Notenbankchef Jerome Powell an Fahrt gewonnen. Die Aussicht auf mögliche Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) drückte den Dollar im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen. Der Euro überwand die Marke von 1,17 Dollar und erreichte einen Höchststand von 1,1724 Dollar, nachdem er am Morgen noch unter 1,16 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1608 Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zum Vortag darstellt.

Trotz der Spekulationen über eine Zinssenkung am 17. September halten Experten diese jedoch nicht für gesichert. Elmar Völker von der LBBW sieht die Fed in einem Dilemma: Während die Anzeichen für steigende Inflation durch die Zollpolitik der US-Regierung zunehmen, gibt es gleichzeitig Bedenken hinsichtlich der Beschäftigungsentwicklung nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht für Juli.

Vor Powells Rede hatte der Euro zunächst etwas nachgegeben und war auf 1,1587 Dollar gefallen. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag noch auf 1,1639 Dollar festgelegt. Anleger warteten gespannt auf Hinweise zur Geldpolitik der Fed. Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank stellte fest, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September in den Tagen vor der Konferenz gesunken war.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklungen rund um die Fed und die wirtschaftlichen Indikatoren in den USA den Euro beeinflussen und die Märkte auf mögliche geldpolitische Veränderungen reagieren. Die Unsicherheiten in Bezug auf die Inflation und die Beschäftigung bleiben jedoch bestehen und könnten die Entscheidungen der Fed im September beeinflussen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,172USD auf Forex (24. August 2025, 02:32 Uhr) gehandelt.