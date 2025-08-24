Transfer-News: Reyna wechselt zu Gladbach – Dortmunds Führung im Umbruch!

Zusätzlich gibt es Neuigkeiten zu Yan Couto, der nach einem brutalen Foul im DFB-Pokal möglicherweise zum Bundesligastart bereit ist. Trainer Niko Kovac äußerte sich optimistisch über Coutos Fitness, obwohl dieser noch einen Verband um das Knie trägt. Kovac muss jedoch weiterhin auf wichtige Spieler wie Emre Can, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle verzichten. Es wird spekuliert, dass Dortmund möglicherweise einen weiteren Abwehrspieler verpflichten könnte, konkret wird eine Leihe des 20-jährigen Innenverteidigers Aaron Anselmino vom FC Chelsea in Betracht gezogen.

In den letzten Tagen gab es bedeutende Entwicklungen in der Bundesliga, insbesondere im Hinblick auf die Transfers und die Vereinsführung von Borussia Dortmund. Laut übereinstimmenden Medienberichten haben Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach eine Einigung über den Transfer des US-Nationalspielers Giovanni Reyna erzielt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wird für eine einstellige Millionen-Ablöse nach Gladbach wechseln. Auch der italienische Erstligist FC Parma hatte Interesse an Reyna bekundet, jedoch scheint Gladbach nun den Zuschlag erhalten zu haben.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Vereinsführung von Borussia Dortmund. Der drohende Machtkampf um das Präsidentenamt ist nun beendet, da Amtsinhaber Reinhold Lunow von einer erneuten Kandidatur Abstand genommen hat. Dies ebnet den Weg für Hans-Joachim Watzke, der sich auf der Mitgliederversammlung im November zum Präsidenten wählen lassen kann. Lunow betonte, dass er in Gesprächen mit Watzke die Sicherstellung der Mitgliederinteressen und die Beachtung des BVB-Grundwertekodex vereinbart habe. Watzke, der nach 20 Jahren als Geschäftsführer der BVB-Kapitalgesellschaft aufhört, sieht seine Bewerbung als Möglichkeit, den Verein weiterhin zu unterstützen.

Die finanzielle Situation des BVB bleibt jedoch angespannt. Trotz eines Rekordumsatzes von 6,5 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024/25 wird das Ergebnis als enttäuschend wahrgenommen. Die hohen Transfereinnahmen konnten nicht ausreichen, um nachhaltige Gewinne zu erzielen, was die finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins einschränkt. Dies könnte sich negativ auf zukünftige Transfers auswirken, da der BVB ein Ausgabenproblem hat, das nicht ignoriert werden kann.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 3,675EUR auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.