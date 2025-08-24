Erfolgreiche Hauptversammlung: net digital AG hebt Umsatzprognose deutlich an!

In der anschließenden Präsentation betonte CEO Theodor Niehues die positive Entwicklung des operativen Geschäfts, insbesondere im Paymentbereich, der durch die mbe GmbH als Payment Facilitator agiert. Diese Positionierung eröffnet neue Umsatzpotenziale im schnell wachsenden digitalen Zahlungsverkehr und steigert die Attraktivität für angeschlossene Händler. Die net digital AG erwartet, dass sich diese Entwicklungen positiv auf das Gesamtergebnis im Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus auswirken werden.

Die net digital AG hat am 22. August 2025 eine erfolgreiche Hauptversammlung abgehalten, bei der alle Tagesordnungspunkte einstimmig mit 100 % Zustimmung genehmigt wurden. Dies umfasst unter anderem die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und die Schaffung eines bedingten Kapitals. Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat wurden Alexander Steinhoff, Jochen Hochrein und Prof. Dr. Conrad Heberling gewählt. Die Hauptversammlung verzeichnete eine vollständige Vertretung des stimmberechtigten Grundkapitals.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde angehoben. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 23 und 27 Millionen Euro, verglichen mit der vorherigen Schätzung von 18 bis 20 Millionen Euro. Das EBITDA wird nun auf 2,2 bis 2,7 Millionen Euro geschätzt, während zuvor 1,2 bis 1,6 Millionen Euro prognostiziert wurden. Diese Anpassungen reflektieren die dynamische Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025.

Die net digital AG ist ein Partner für zahlreiche mittelständische und große Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment. Sie entwickelt maßgeschneiderte digitale Zahlungslösungen über ihre Technologieplattform, die sich auf die digitale Content-Distribution konzentriert. Zu den rund 250 internationalen Kunden zählen große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie öffentliche Verkehrsbetriebe. Über ihre Plattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher.

Insgesamt zeigt die net digital AG eine solide Positionierung für nachhaltiges und dynamisches Wachstum in einem positiven Marktumfeld. Die Aktien des Unternehmens werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" gehandelt.

Die net digital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,88 % und einem Kurs von 14,40EUR auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.