Mayr-Melnhof: 29% Gewinnsprung trotz herausforderndem Marktumfeld!

Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die Marktlage herausfordernd, geprägt von schwacher Konsumnachfrage und Überkapazitäten in Europa. Die beiden Packaging-Divisionen zeigten Stabilität oder leichte Rückgänge, während die Board & Paper Division signifikante Verbesserungen erzielte. Ein einmaliger Ertrag von rund 127 Millionen Euro aus dem Verkauf der TANN Gruppe trug ebenfalls zum Anstieg des Periodenüberschusses bei, der sich auf 164,3 Millionen Euro erhöhte.

Die Mayr-Melnhof Karton AG hat am 21. August 2025 ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, die einen deutlichen Anstieg des bereinigten betrieblichen Ergebnisses um 29 % im Vergleich zum Vorjahr zeigen. Der Umsatz betrug 2.030 Millionen Euro, was einem leichten Rückgang von 0,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg des bereinigten EBITDA um 14,3 % auf 230,5 Millionen Euro und das Ergebnis vor Steuern, das um 280,3 % auf 194,8 Millionen Euro stieg, sind vor allem auf Kosteneinsparungen in der Board & Paper Division zurückzuführen.

Für das zweite Halbjahr 2025 erwartet das Unternehmen eine Belastung durch jährliche Wartungsstillstände in der Board & Paper Division, die mit Kosten von etwa 40 Millionen Euro verbunden sind. Diese Stillstände betreffen insbesondere die Zellstofffabriken in Polen und Finnland. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Ergebnisqualität nachhaltig zu verbessern, hat Mayr-Melnhof das Programm „Fit-For-Future“ ins Leben gerufen, das bis 2027 eine strukturelle Ergebnissteigerung von über 150 Millionen Euro anstrebt.

Im Bereich Nachhaltigkeit konnte der CO2-Fußabdruck der Gruppe im ersten Halbjahr um 5 % gesenkt werden. Das Management bleibt optimistisch, dass die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation und zur Steigerung des Cashflows fruchten werden. Die Investitionen für 2025 werden voraussichtlich unter 250 Millionen Euro liegen, was niedriger ist als ursprünglich angenommen.

Insgesamt zeigt die Mayr-Melnhof Karton AG im ersten Halbjahr 2025 eine positive Entwicklung in einem schwierigen Marktumfeld, während gleichzeitig strategische Maßnahmen zur langfristigen Verbesserung der Unternehmensleistung ergriffen werden. Der nächste Bericht über die Ergebnisse des dritten Quartals wird am 4. November 2025 veröffentlicht.

Die Mayr-Melnhof Karton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 82,90EUR auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.