Zukunft des Intel-Geländes: Neue Chancen für Sachsen-Anhalt nach Absage?

Das Gelände ist Teil eines größeren Hightech-Parks, der auch Flächen der umliegenden Gemeinden Sülzetal und Wanzleben umfasst. Die Stadt Magdeburg hat ein Vorkaufsrecht für das Grundstück, jedoch könnte der Rückkauf aufgrund der angespannten Haushaltslage eine Herausforderung darstellen. Richter betonte, dass das Land möglicherweise mit der Hightech-Park-Gesellschaft zusammenarbeiten könnte, um die Fläche zu erwerben, doch Intel müsse zunächst entscheiden, wie es mit dem Grundstück verfahren möchte.

Nach der gescheiterten Ansiedlung von Intel in Sachsen-Anhalt ist eine intensive Debatte über die Zukunft des vorgesehenen Geländes entbrannt. Der US-Chiphersteller hatte 2022 den Bau von Chipfabriken in Magdeburg angekündigt, was mit einem Investitionsvolumen von 30 Milliarden Euro und der Schaffung von 3.000 Arbeitsplätzen verbunden war. Doch das Projekt wurde im Herbst 2022 zunächst verschoben und schließlich vor einigen Wochen komplett abgesagt. Finanzminister Michael Richter (CDU) kündigte an, dass in den kommenden Monaten Verhandlungen mit Intel stattfinden sollen, um die Zukunft des 400 Hektar großen Grundstücks zu klären.

Die politische Diskussion zeigt unterschiedliche Ansichten. Während die AfD und die Linke Intel als entscheidenden Akteur im Verkaufsprozess sehen, fordern andere Parteien, wie die FDP und die SPD, ein klares Konzept zur Vermarktung des Geländes. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Olaf Meister, und andere Politiker sind sich einig, dass die Fläche weiterhin für zukunftsorientierte Großansiedlungen geeignet ist. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bestätigte, dass bereits Anfragen von namhaften Unternehmen vorliegen, ohne jedoch ins Detail zu gehen.

Am Freitag wird der Landtag von Sachsen-Anhalt über die Zukunft der Intel-Fläche beraten. Eine der Optionen ist, dass die landeseigene Hightech-Park-Gesellschaft die Fläche erwirbt und vermarktet. Dies könnte eine Möglichkeit sein, die Region als Standort für neue Technologien und Unternehmen zu positionieren, nachdem die ursprünglichen Pläne mit Intel gescheitert sind. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Weichen für die zukünftige Nutzung des Geländes zu stellen und möglicherweise neue Investoren zu gewinnen.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,53 % und einem Kurs von 24,80EUR auf Nasdaq (23. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.