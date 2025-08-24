Analysten senken Kursziele für Carl Zeiss Meditec: Unsicherheiten bleiben!

Jack Reynolds-Clark von RBC passte seine Erwartungen in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie an, nachdem ein enttäuschender Bericht zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt wurde. Ein zentrales Problem sei die erhebliche Unsicherheit bezüglich der Erholung des chinesischen Marktes für refraktive Optik. Diese Unsicherheit zwingt das Unternehmen, den Bewertungszeitraum in die Zukunft zu verschieben, was die Anleger zusätzlich verunsichert.

Die kanadische Bank RBC und die Privatbank Berenberg haben beide das Kursziel für die Aktien von Carl Zeiss Meditec deutlich gesenkt, was auf anhaltende Unsicherheiten und Herausforderungen im Unternehmen hinweist. RBC reduzierte das Kursziel von 60 auf 47 Euro, während Berenberg das Ziel von 65 auf ebenfalls 47 Euro senkte. Trotz dieser Anpassungen blieben beide Banken bei ihren Einstufungen: RBC vergab "Sector Perform" und Berenberg "Hold".

Sam England von Berenberg wies ebenfalls auf die Vielzahl von Herausforderungen hin, mit denen Carl Zeiss Meditec seit dem Ende der Corona-Pandemie konfrontiert ist. Diese Probleme betreffen sowohl das Wachstum als auch die Margen des Unternehmens. England betonte, dass die schwache Verbraucherstimmung, die volumenbasierte Beschaffung in China und die Auswirkungen hoher Zinsen auf Investitionen in den USA wesentliche Faktoren sind, die die Geschäftsentwicklung belasten. Die Unsicherheiten im chinesischen Markt stellen ein erhebliches Hindernis für eine positive Neubewertung der Aktie dar, die seit ihrem Höchststand im Jahr 2021 etwa 80 Prozent an Wert verloren hat.

Insgesamt spiegeln die gesenkten Kursziele und die vorsichtige Haltung der Analysten die gegenwärtigen Herausforderungen wider, mit denen Carl Zeiss Meditec konfrontiert ist. Die Marktbedingungen, insbesondere in China, sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den USA, scheinen die Erholung des Unternehmens zu behindern. Anleger sollten die Entwicklungen genau beobachten, da die Unsicherheiten weiterhin bestehen und die zukünftige Performance der Aktie stark von der Marktentwicklung abhängt.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 43,16EUR auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.