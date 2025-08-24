Tchibo: Umsatzsprung trotz Herausforderungen – So gelingt der Aufschwung!

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg von 68 Millionen Euro auf 167 Millionen Euro, während Informationen zum Ergebnis nach Steuern zunächst nicht veröffentlicht wurden. Trotz dieser positiven Entwicklungen sieht sich Tchibo jedoch mit Herausforderungen konfrontiert, insbesondere durch schwankende Rohkaffeepreise, die den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr trüben. Das Unternehmen rechnet dennoch mit weiterem Umsatzwachstum, erwartet jedoch, dass das Ergebnis unter dem des Vorjahres liegen wird.

Der Hamburger Konsumgüterkonzern Tchibo hat im Geschäftsjahr 2024 eine Umsatzsteigerung von sechs Prozent auf 3,357 Milliarden Euro erzielt, was auf strategische Managemententscheidungen und eine positive Entwicklung in verschiedenen Geschäftsbereichen zurückzuführen ist. Dies wurde von der Tchibo-Holding Maxingvest bekannt gegeben. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum im Onlinegeschäft, die steigenden Bestellungen in den Filialen sowie die Erholung im Gebrauchsartikelgeschäft, das zuvor unter Druck stand. Auch der Absatz von Kaffee im Ausland und das sogenannte Out-of-Home-Business, das die Belieferung von Hotels umfasst, konnten zulegen. Im Vorjahr hatte Tchibo noch ein Umsatzminus von einem Prozent verzeichnet.

Im Sommer 2023 hatte Tchibo umfassende Strategie- und Strukturänderungen eingeleitet, um die Sortimente besser auf die verschiedenen Vertriebskanäle – Filialen, Depot und Onlinehandel – auszurichten. Der Fokus liegt verstärkt auf dem Kaffeegeschäft, was sich in den aktuellen Zahlen widerspiegelt.

Parallel zu den positiven Nachrichten aus der Konsumgüterbranche gibt es jedoch auch Herausforderungen im Ausbildungssektor. Laut einem neuen DGB-Ausbildungsreport sind angehende Friseure, Köche, Kaufleute, Verkäufer und Hotelfachleute mit der Qualität ihrer Ausbildung unzufrieden. In diesen Berufen liegt die Zufriedenheit teils deutlich unter zwei Dritteln. Im Gegensatz dazu sind in anderen Bereichen wie Steuerfachangestellten und Fachinformatikern über 80 Prozent der Auszubildenden zufrieden.

Die Ausgangssituation für Ausbildungssuchende hat sich im Jahr 2024 leicht verschlechtert, mit einem Rückgang der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge um 0,5 Prozent. Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen um 0,8 Prozent, was bedeutet, dass jeder achte Suchende leer ausging. Der DGB fordert daher mehr Anstrengungen zur Schaffung von Ausbildungsplätzen und eine Erweiterung der Ausbildungsgarantie, um den Fachkräftebedarf langfristig zu decken.

