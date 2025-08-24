SMT Scharf AG: Umsatzsprung um 76,4 % – Halbjahreszahlen 2025 im Fokus!

Das EBIT verbesserte sich auf 2,9 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 0,8 Millionen Euro verzeichnet wurde. Dies führte zu einer EBIT-Marge von 5,4 %, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu -2,0 % im Vorjahr darstellt. CFO Volker Weiss betonte, dass die strategischen Initiativen in den Bergbaumärkten weltweit weiter vorangetrieben wurden, insbesondere im Bereich Tunnellogistik, wo SMT Scharf neue Potenziale erschließen möchte.

Die SMT Scharf AG hat am 22. August 2025 ihre Halbjahresergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht und dabei einen signifikanten Anstieg sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis (EBIT) bekannt gegeben. Der Konzernumsatz stieg um 76,4 % auf 50,1 Millionen Euro im Vergleich zu 28,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die Vollkonsolidierung des Joint Ventures Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. sowie auf das Wachstum im Segment Tunnellogistik zurückzuführen. Trotz dieser Erfolge war das erste Halbjahr von einer verhaltenen Investitionsbereitschaft in den internationalen Bergbaumärkten geprägt.

Im Neuanlagengeschäft erzielte SMT Scharf im ersten Halbjahr 2025 Umsatzerlöse von 23,7 Millionen Euro, was eine Verdopplung im Vergleich zu 11,1 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Auch der Umsatz im Ersatzteilgeschäft stieg auf 19,3 Millionen Euro (H1/2024: 13,3 Millionen Euro), während der Servicebereich auf 7,0 Millionen Euro anstieg (H1/2024: 3,9 Millionen Euro).

China bleibt der wichtigste Absatzmarkt für SMT Scharf, mit einem Umsatz von 24,0 Millionen Euro, was einem Anstieg von 387 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch in Polen und Russland wurden signifikante Umsätze erzielt. Der Kohlebergbau bleibt mit 72,1 % der Umsatzanteil stärkstes Segment, während der Anteil der Tunnellogistik auf 17,0 % gestiegen ist.

Aufgrund der aktuellen Marktentwicklungen hat der Vorstand die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 angepasst. Der Konzern erwartet nun einen Umsatz zwischen 100 und 120 Millionen Euro sowie ein EBIT zwischen 0,5 und 2,5 Millionen Euro. Diese Anpassung reflektiert die Unsicherheiten in den Kohlebergbaumärkten, die durch geopolitische Konflikte und Handelsstreitigkeiten belastet sind. Der Auftragseingang lag mit 39,9 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 53,8 Millionen Euro, was die zurückhaltende Investitionsbereitschaft widerspiegelt.

Die SMT Scharf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,32 % und einem Kurs von 7,75EUR auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.