Deutschlands Wirtschaft: Rückschlag oder Aufbruch? Prognosen bis 2026!

Trotz dieser Rückschläge gibt es Anzeichen für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Stimmung. Niedrigere Zinsen und die Aussicht auf umfangreiche Investitionen des Bundes in Infrastrukturprojekte wie Verteidigung, Schienen und Straßen könnten das Ende der wirtschaftlichen Flaute bis 2026 einläuten. Frühindikatoren wie Unternehmensbefragungen und Auftragseingänge deuten darauf hin, dass im zweiten Halbjahr eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums möglich ist.

Die Erholung der deutschen Wirtschaft wird auf das zweite Halbjahr 2025 verschoben, nachdem das Statistische Bundesamt einen Rückgang der Wirtschaftsleistung im Frühjahr um 0,3 Prozent meldete. Zuvor war ein Minus von 0,1 Prozent für das erste Quartal prognostiziert worden. Besonders die Industrieproduktion entwickelte sich schlechter als erwartet, was auf die negativen Auswirkungen des Handelskriegs mit den USA zurückzuführen ist. Auch der private Konsum blieb hinter den Erwartungen zurück, und positive Impulse vom Außenhandel blieben aus.

Die Staatsfinanzen zeigen ebenfalls positive Entwicklungen. Das Defizit des Staates ist im ersten Halbjahr 2025 um 19,4 Milliarden Euro gesunken, obwohl die Ausgaben um 28,9 Milliarden Euro höher waren als die Einnahmen. Das Defizit von 1,3 Prozent der Wirtschaftsleistung ist der beste Wert für ein erstes Halbjahr seit 2022. Im Gesamtjahr 2024 stieg das Staatsdefizit auf über 115 Milliarden Euro, was einer Defizitquote von 2,7 Prozent entspricht. Deutschland bleibt damit innerhalb der Vorgaben des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts.

Die Bundesbank erwartet für das dritte Quartal eine Stagnation der Wirtschaftsleistung, sieht jedoch für das Gesamtjahr ein leichtes Plus von etwa 0,3 Prozent als möglich an. Die Bundesregierung plant, mit Initiativen wie einem "Wachstumsbooster" und einem "Bauturbo" die Konjunktur anzukurbeln. Allerdings gibt es Bedenken, dass wichtige Reformen aufgrund politischer Widerstände nicht vorankommen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche fordert daher zügige Strukturreformen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und zusätzliche Belastungen für Unternehmen zu vermeiden.

Die unsichere Zollpolitik der USA, insbesondere die Einführung von Zöllen auf Importe aus der EU, belastet die Exportnation Deutschland zusätzlich. Volkswirte sehen den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal als Teil einer Gegenbewegung zu einem anfänglichen Mini-Wachstum im ersten Quartal.

