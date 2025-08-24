Delivery Hero: Morgan Stanley überschreitet 3%-Schwelle der Stimmrechte!

Laut der Mitteilung hat Morgan Stanley am 14. August 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten. Die aktuellen Stimmrechtsanteile von Morgan Stanley belaufen sich auf 3,14% der Stimmrechte und 1,90% der Instrumente, was insgesamt 5,04% der Gesamtstimmrechte von Delivery Hero SE entspricht. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der die Anteile bei 3,10% und 1,89% lagen.

Am 21. und 22. August 2025 veröffentlichte die Delivery Hero SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien und Instrumenten mit Stimmrechten durch Morgan Stanley, eine in Wilmington, Delaware, ansässige juristische Person, ausgelöst wurden.

Die Stimmrechtsbestände setzen sich aus direkten und zugerechneten Stimmrechten zusammen. Morgan Stanley hält 9.273.556 Stimmrechte direkt, was 3,14% entspricht. Darüber hinaus sind verschiedene Finanzinstrumente aufgeführt, darunter Equity Call Options und Equity Put Options, die zusätzliche Stimmrechte generieren können. Die Mitteilung hebt hervor, dass Morgan Stanley über verschiedene Tochtergesellschaften verfügt, die in der Kette der Stimmrechtsinhaber involviert sind, jedoch keine dieser Gesellschaften die Kontrolle über andere Unternehmen hat, die ebenfalls Stimmrechte an Delivery Hero SE halten.

Die Mitteilung enthält auch Details zu den verschiedenen Arten von Instrumenten, die Morgan Stanley hält, einschließlich der Fälligkeiten und der Ausübungszeiträume. Diese Instrumente umfassen unter anderem Equity Swaps und strukturierte Produkte, die in den kommenden Jahren fällig werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmrechtsmitteilung von Delivery Hero SE einen signifikanten Anstieg der Stimmrechtsanteile von Morgan Stanley dokumentiert, was auf eine verstärkte Beteiligung des Unternehmens an der strategischen Ausrichtung von Delivery Hero hinweist. Diese Entwicklungen sind für Investoren und Marktbeobachter von Interesse, da sie potenzielle Veränderungen in der Unternehmensführung und -strategie signalisieren könnten.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 24,17EUR auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.