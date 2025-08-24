Fachkräftemangel in Deutschland: Wadephul fördert Ausbildung in Indonesien!

Wadephul besuchte eine staatliche Fachhochschule für Gesundheitsberufe und nahm an einem Deutschkurs teil, der in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut angeboten wird. Ein zentrales Problem bei der Anwerbung ausländischer Fachkräfte ist die Sprachbarriere, die durch diese Kurse gezielt überwunden werden soll. Während seines Aufenthalts wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet, die den Aufbau von vier weiteren Bildungseinrichtungen in Indonesien vorsieht, um die Ausbildung von Pflegekräften zu fördern. Wadephul hatte die Gelegenheit, sich mit den Schülerinnen und Schülern über ihre Berufspläne auszutauschen und eine Pflegeübung in deutscher Sprache zu beobachten.

Außenminister Johann Wadephul hat während seines Besuchs in Jakarta, Indonesien, die Ausbildung von Fachkräften im Gesundheitswesen, die mit Deutschkursen kombiniert ist, näher betrachtet. Der CDU-Politiker wurde von dem indonesischen Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin und der Direktorin des Goethe-Instituts Indonesien, Constanze Michel, begleitet. Ziel des Besuchs war es, die Herausforderungen des Fachkräftemangels in Deutschland zu adressieren, insbesondere im Pflegebereich, wo eine hohe Nachfrage nach qualifiziertem Personal besteht.

Die Bundesregierung sieht in Indonesien ein großes Potenzial zur Anwerbung von Fachkräften, da etwa die Hälfte der Bevölkerung unter 30 Jahre alt ist. Mit über 284 Millionen Einwohnern ist Indonesien das viertbevölkerungsreichste Land der Welt und hat die größte muslimische Bevölkerung. Der indonesische Außenminister Sugiono berichtete, dass bisher 329 indonesische Pflegekräfte nach Deutschland gegangen sind, und äußerte den Wunsch, das Programm auf den Gastgewerbesektor auszuweiten, unterstützt durch von Deutschland finanzierte Sprachkurse.

Trotz dieser Initiativen bewegt sich die Fachkräftemigration nach Deutschland derzeit auf einem niedrigen Niveau, mit etwa 1.000 erteilten Visa pro Jahr. Die Bundesregierung nennt als Gründe dafür ein geringes Ausbildungsniveau, hohe Sprachanforderungen und Schwierigkeiten bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen. Neben den Bemühungen im Gesundheitswesen gibt es auch Bestrebungen, Fachkräfte für das Hotel- und Gaststättengewerbe zu gewinnen.

Im Rahmen seines Besuchs plant Wadephul auch, die Istiqlal-Moschee und die Kathedrale von Jakarta zu besichtigen, um sich ein Bild vom interreligiösen Zusammenleben in der Stadt zu machen.

