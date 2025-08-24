    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fachkräftemangel in Deutschland: Wadephul fördert Ausbildung in Indonesien!

    Fachkräftemangel in Deutschland: Wadephul fördert Ausbildung in Indonesien!
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    Außenminister Johann Wadephul hat während seines Besuchs in Jakarta, Indonesien, die Ausbildung von Fachkräften im Gesundheitswesen, die mit Deutschkursen kombiniert ist, näher betrachtet. Der CDU-Politiker wurde von dem indonesischen Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin und der Direktorin des Goethe-Instituts Indonesien, Constanze Michel, begleitet. Ziel des Besuchs war es, die Herausforderungen des Fachkräftemangels in Deutschland zu adressieren, insbesondere im Pflegebereich, wo eine hohe Nachfrage nach qualifiziertem Personal besteht.

    Wadephul besuchte eine staatliche Fachhochschule für Gesundheitsberufe und nahm an einem Deutschkurs teil, der in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut angeboten wird. Ein zentrales Problem bei der Anwerbung ausländischer Fachkräfte ist die Sprachbarriere, die durch diese Kurse gezielt überwunden werden soll. Während seines Aufenthalts wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet, die den Aufbau von vier weiteren Bildungseinrichtungen in Indonesien vorsieht, um die Ausbildung von Pflegekräften zu fördern. Wadephul hatte die Gelegenheit, sich mit den Schülerinnen und Schülern über ihre Berufspläne auszutauschen und eine Pflegeübung in deutscher Sprache zu beobachten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Daimler Truck Holding!
    Long
    38,62€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 12,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    44,74€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 12,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Bundesregierung sieht in Indonesien ein großes Potenzial zur Anwerbung von Fachkräften, da etwa die Hälfte der Bevölkerung unter 30 Jahre alt ist. Mit über 284 Millionen Einwohnern ist Indonesien das viertbevölkerungsreichste Land der Welt und hat die größte muslimische Bevölkerung. Der indonesische Außenminister Sugiono berichtete, dass bisher 329 indonesische Pflegekräfte nach Deutschland gegangen sind, und äußerte den Wunsch, das Programm auf den Gastgewerbesektor auszuweiten, unterstützt durch von Deutschland finanzierte Sprachkurse.

    Trotz dieser Initiativen bewegt sich die Fachkräftemigration nach Deutschland derzeit auf einem niedrigen Niveau, mit etwa 1.000 erteilten Visa pro Jahr. Die Bundesregierung nennt als Gründe dafür ein geringes Ausbildungsniveau, hohe Sprachanforderungen und Schwierigkeiten bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen. Neben den Bemühungen im Gesundheitswesen gibt es auch Bestrebungen, Fachkräfte für das Hotel- und Gaststättengewerbe zu gewinnen.

    Im Rahmen seines Besuchs plant Wadephul auch, die Istiqlal-Moschee und die Kathedrale von Jakarta zu besichtigen, um sich ein Bild vom interreligiösen Zusammenleben in der Stadt zu machen.



    Daimler Truck Holding

    +3,17 %
    -3,15 %
    -0,10 %
    +2,05 %
    +16,89 %
    +49,70 %
    +36,01 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 41,62EUR auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Fachkräftemangel in Deutschland: Wadephul fördert Ausbildung in Indonesien! Außenminister Johann Wadephul hat während seines Besuchs in Jakarta, Indonesien, die Ausbildung von Fachkräften im Gesundheitswesen, die mit Deutschkursen kombiniert ist, näher betrachtet. Der CDU-Politiker wurde von dem indonesischen …