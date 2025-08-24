Zinssenkungen im Gespräch: Deutsche Anleihen profitieren von Powells Rede!

Christoph Balz, Volkswirt bei der Commerzbank, deutete an, dass Powell eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung im September in Betracht ziehen könnte, jedoch vorsichtig vorgehen wolle. Er prognostizierte eine mögliche Senkung um 0,25 Prozentpunkte und erwartete im Dezember einen weiteren Schritt. Allerdings sind sich Ökonomen einig, dass eine Zinssenkung am 17. September nicht sicher ist. Elmar Völker von der LBBW sieht die Fed in einem Dilemma: Während die Anzeichen für steigende Inflation durch die US-Zollpolitik zunehmen, gibt es gleichzeitig Sorgen über die Beschäftigungsentwicklung nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht für Juli.

Am Freitag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell in seiner Rede die Möglichkeit von Leitzinssenkungen ins Spiel brachte. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Indikator für die Entwicklung der Anleihekurse, legte um 0,23 Prozent auf 129,38 Punkte zu. Gleichzeitig fiel die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,719 Prozent. Powell wies auf die veränderten Risiken hin, die eine Anpassung der Geldpolitik erforderlich machen könnten, und verwies auf die schwachen Arbeitsmarktdaten der USA.

Die deutsche Wirtschaft hatte laut einer zweiten Schätzung des Statistischen Bundesamtes im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet, was jedoch kaum Auswirkungen auf den Anleihemarkt hatte. Insbesondere die Industrieproduktion entwickelte sich schlechter als angenommen, was KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher als „Bremsspuren des Handelskriegs“ mit den USA bezeichnete.

Vor Powells Rede bewegten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen kaum. Der Euro-Bund-Future notierte nahezu unverändert bei 129,02 Punkten, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,75 Prozent lag. Anleger waren auf der Suche nach Hinweisen, ob die Fed im September den Leitzins senken wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung war in den Tagen vor der Konferenz von rund 90 Prozent auf unter 75 Prozent gesunken.

Zusätzlich zur geldpolitischen Diskussion wird auch die Unabhängigkeit der Fed im Kontext der Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf die Geldpolitik der Notenbank thematisiert. Während die Märkte auf die Rede von Powell warteten, blieben die Anleger vorsichtig, insbesondere angesichts der Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft und der geopolitischen Spannungen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 129,3EUR auf Eurex (22. August 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.