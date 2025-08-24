Stratec Biomedical: Analystenwechsel bringt Kursziel-Anhebung und Optimismus!

Im Gegensatz dazu hat Hauck Aufhäuser Investment Banking das Kursziel für Stratec nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Alexander Galitsa äußert sich kritisch über die enttäuschenden Umsatz- und Ergebniszahlen des Unternehmens und hat seine Prognosen für 2025 und 2026 entsprechend angepasst.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Stratec Biomedical AG im Rahmen eines Analystenwechsels von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der neue Analyst Michael Heider hebt hervor, dass Stratec in seiner Nische eine globale Führungsposition einnimmt. Er prognostiziert, dass das Unternehmen nach drei Jahren mit rückläufiger Nachfrage im Jahr 2024 die Talsohle erreicht hat und eine Trendwende bevorsteht.

Stratec hat in den letzten zwei Jahren intensiv daran gearbeitet, die stagnierende Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen zu beleben. Trotz der Tatsache, dass die Aktie weit hinter den Höchstständen von 2021 zurückbleibt, zeigt sich das Management im Halbjahresbericht optimistisch über eine Rückkehr zum Wachstum. Während der Geräteabsatz stabil bleibt, verzeichnet das Geschäft mit Entwicklungsleistungen für Gerätehersteller ein bemerkenswertes Plus von 20 %. Auch das Ersatzteilgeschäft zeigt eine leichte Erholung.

Allerdings belasten negative Währungseffekte die Geschäftszahlen, was im zweiten Quartal zu einem leichten Umsatzrückgang von 1,0 % führte. Die Profitabilität hat sich ebenfalls verschlechtert: Das normalisierte EBIT fiel auf 3,1 Millionen Euro, während der Nettogewinn je Aktie auf 0,09 Euro gesenkt wurde. Effizienzmaßnahmen haben jedoch Schlimmeres verhindert.

Das Management verfolgt eine klare Strategie, um die Kosten im Griff zu behalten und das Wachstum in ausgewählten Bereichen wie hochsensitiven Immunoassays, Bildgebung sowie Zell- und Gentherapie auszubauen. Zudem wird die M&A-Pipeline aktiv gemanagt, um das Wachstum zu beschleunigen und die Diversifikation zu erhöhen. Die Umsetzung neuer Entwicklungs- und Produktionsverträge sowie die Verbesserung des Cashflows stehen ebenfalls im Fokus.

Trotz eines Kapitalabflusses aufgrund von Lageraufbau und erhöhten Steuerzahlungen plant das Management, ein neues Finanzierungspaket zu schnüren, um mehr Handlungsspielraum zu gewinnen. Der Abbau des Umlaufkapitals soll dazu beitragen, die finanzielle Situation zu stabilisieren und die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA zu verbessern.

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 26,10EUR auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.