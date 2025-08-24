artnet AG: Wichtige Hauptversammlung 2025 – Seien Sie dabei!

Die Tagesordnung umfasst mehrere wichtige Punkte. Zunächst wird der festgestellte Jahresabschluss sowie der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 präsentiert. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss bereits gebilligt, sodass zu diesem Punkt keine Beschlussfassung erforderlich ist. Des Weiteren stehen die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 zur Abstimmung.

Die artnet AG hat die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung für den 29. September 2025 in Berlin bekannt gegeben. Die Versammlung findet um 10:00 Uhr im Auditorium Friedrichstraße statt. Die Einladung richtet sich an alle Aktionäre und erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Aktiengesetzes (§121 AktG).

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025. Der Aufsichtsrat schlägt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Dr. Stückmann und Partner mbB vor. Zudem wird die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2025 zur Stärkung der Eigenmittel diskutiert. Dieses soll die Möglichkeit bieten, das Grundkapital um bis zu 2.853.033 Euro zu erhöhen, wobei auch ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre vorgesehen ist.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt betrifft die Änderung der Satzung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen. Diese Maßnahme soll den Vorstand ermächtigen, Hauptversammlungen ohne physische Präsenz der Aktionäre abzuhalten, was insbesondere in Zeiten von pandemiebedingten Einschränkungen von Bedeutung ist.

Die Gesellschaft informiert auch über die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Nur Aktionäre, die sich bis zum 22. September 2025 angemeldet haben, können an der Versammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die Anmeldung kann auf verschiedenen Wegen erfolgen, einschließlich per E-Mail oder Fax.

Zusätzlich werden Informationen zu den Rechten der Aktionäre bereitgestellt, darunter das Recht auf Auskunft und die Möglichkeit, Gegenanträge zu stellen. Die artnet AG betont die Wichtigkeit der Teilnahme und der aktiven Mitgestaltung durch die Aktionäre.

Insgesamt zeigt die Einberufung zur Hauptversammlung, dass die artnet AG bestrebt ist, Transparenz zu wahren und die Mitbestimmung der Aktionäre zu fördern, während sie gleichzeitig strategische Entscheidungen zur Stärkung ihrer finanziellen Basis und zur Anpassung an moderne Anforderungen trifft.

Die artnet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,39 % und einem Kurs von 11,90EUR auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.