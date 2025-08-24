Investieren Sie in die Zukunft: Digitale Genussscheine von Leef Blattwerk!

Die Genusscheine bieten einen Sockelzins von 8%, einen gewinnabhängigen Bonuszins sowie einen Kündigungsbonus. Im Falle eines Exits ist zudem ein Exitbonus vorgesehen. Die Emission erfolgt im Rahmen einer Finanzierungsrunde, die seit Mai 2025 bereits 500.000 Euro in Form von Eigenkapital und Gesellschafterdarlehen eingeworben hat. Die Mittel sollen insbesondere in die Bereiche Warenbestände, personelle Verstärkungen im E-Commerce und Supply-Chain-Management sowie Marketingmaßnahmen investiert werden. Diese Investitionen stehen im Zusammenhang mit der Fusion von Leef Blattwerk und der ehemaligen wisefood GmbH.

Am 21. August 2025 gab die Leef Blattwerk GmbH die Emission von digitalen Genussscheinen bekannt, die ein Gesamtvolumen von bis zu 700.000 Euro erreichen sollen. Diese tokenisierten Wertpapiere sind auf Inhaber lautend und haben eine Laufzeit von über fünf Jahren. Anleger können diese Genusscheine ab dem 26. August 2025 über die Funding-Plattform OneCrowd erwerben. Die Prelaunch-Phase beginnt heute, und Käufer, die bis zum 9. September 2025 investieren, erhalten einen Frühzeichnerbonus von 5%.

Leef positioniert sich als führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen aus CO₂-neutralem und kompostierbarem Palmblatt. Durch die Fusion wird das Sortiment um essbare Trinkhalme und Becher erweitert, wodurch Leef als Vollsortimenter auftritt. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Vertriebskanälen, darunter eigene Webshops und Plattformen wie Amazon, OTTO und eBay.

Mit internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen setzt Leef neue Standards für umweltfreundliche Produkte. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Marketinginstrument, sondern ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Leef engagiert sich aktiv gegen Greenwashing und unterstützt mit der Initiative „LEEF unlimited“ den Schutz von Regenwaldflächen auf Festivals.

Insgesamt zielt die Emission der Genusscheine darauf ab, das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben und die Marktposition im Bereich nachhaltiger Verpackungen zu stärken. Die Leef Blattwerk GmbH steht für Interviews zur Verfügung und bietet weitere Informationen über ihre Presskits an.

Leef Blattwerk 9,00 % bis 12/28 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 90,00EUR auf Frankfurt (22. August 2025, 09:06 Uhr) gehandelt.