Venezuela rekrutiert weitere Milizionäre

CARACAS (dpa-AFX) - Angesichts der wachsenden Spannungen zwischen den USA und Venezuela will die autoritäre Regierung des südamerikanischen Landes zusätzliche Milizionäre rekrutieren. In zahlreichen Kasernen und auf öffentlichen Plätzen im ganzen Land schrieben sich Freiwillige bei der paramilitärischen Truppe ein, wie der Fernsehsender Telesur berichtete.

"Wir rufen das ganze Volk dazu auf, die Reihen zu schließen und der Miliz beizutreten", sagte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro. "Wir sagen dem Imperialismus: Schluss mit deinen Drohungen. Venezuela lehnt dich ab. Venezuela will Frieden."