Inspekteur des Deutschen Heeres sieht Fortschritte - Mahnt aber auch

STRAUSBERG (dpa-AFX) - Der Inspekteur des Deutschen Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, sieht "große Fortschritte" auf dem Weg der Truppe zur Kriegstüchtigkeit. Er warnt zugleich davor, dass ein Spannungsfall oder ein Angriff auch ohne Zeit für ausreichende Vorbereitungen eintreten könne.

"Uns muss bewusst sein, dass wenn die Klingel geht, es uns in einem nicht optimalen Zustand oder zu einem nicht optimalen Zeitpunkt treffen kann. Damit müssen sich die Kommandeure gedanklich auseinandersetzen", sagte Mais, der im September in den Ruhestand geht, der Deutschen Presse-Agentur.