Gold mit Paukenschlag ins Wochenende. Goldpreis vor explosiver Bewegung

Mit seiner Rede auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium am Freitag könnte Fed-Präsident die Lunte angezündet haben, die über kurz oder lang das Pulverfass Gold zum Explodieren bringt. Im Vorfeld herrschte eine gewisse Skepsis, denn es war unklar, wie Powell seine Rede gestalten würde. Zudem mahnte der Blick in die Vergangenheit, denn nicht immer waren Powells Reden in Wyoming dazu angetan, Kaufstimmung zu schüren. Nicht so dieses Mal. Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA wurde von den Aktienmärkten mit einem kleinen Kursfeuerwerk gefeiert. S&P 500, Nasdaq 100 & Co. rissen auch den Dax mit. Im Edelmetallbereich blieb die Rede ebenfalls nicht unbemerkt. Gold lief auf 3.370 US-Dollar. Der Silberpreis machte einen kräftigen Satz auf 39 US-Dollar und steht vor einem furiosen Anstieg. Platin und Palladium profitierten ebenfalls.

Geht das Pulverfass Gold nun hoch?

Die zentrale Frage lautet derzeit: Kann Gold das starke Momentum vom Freitag mit in die neue Handelswoche nehmen? Der kräftige Preisanstieg vom Freitag ist nur die halbe Miete. Nun muss Gold nachlegen und die nächsten wichtigen Hürden bei 3.430 US-Dollar und 3.500 US-Dollar überwinden und so die ansteigende Dreiecksformation (orange) vollenden. Die Aussichten auf einen goldenen Herbst sind so schlecht nicht. Letztendlich wird zwar erst die erste Sitzung des FOMC der Fed nach der Sommerpause am 16. September / 17. September Klarheit darüber bringen, ob die Fed tatsächlich an der Zinsschraube drehen wird. Nach der Rede Powells haben sich die Aussichten auf eine Zinssenkung im September jedoch deutlich verbessert. Die Blicke richten sich bereits auf die verbleibenden Monate des Jahres 2025. Insgesamt zwei Zinssenkungen in 2025 scheinen nun ausgemachte Sache zu sein. Doch auch eine dritte Zinssenkung scheint nicht ausgeschlossen. Sollte sich diese Erwartung weiter manifestieren, könnte das dem Goldpreis mächtig Beine machen.



Anleiherenditen und US-Dollar preisen Jackson Hole ein

Die Rede Powells sorgte auch am Anleihe- und am Devisenmarkt für Bewegung. Die Aussicht auf eine Zinssenkung im September setzte die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen unter Druck. Mit aktuell 4,26 Prozent nähern sich die Renditen der wichtigen Marke von 4,2 Prozent. Diese etablierte sich zuletzt als wichtige Unterstützung. Sollte es nun darunter gehen und die Renditen weiter sinken, wäre das dem Goldpreis sehr zuträglich. Der US-Dollar preiste die Gemengelage ebenfalls ein. Der wichtige US-Dollar-Index orientiert sich nun in Richtung 52-Wochen-Tief. Eine fortgesetzte Greenbackschwäche wäre ein weiterer Katalysator für den Goldpreis.

Wurden ETF-Investoren auf dem falschen Fuß erwischt?

In der letzten Kommentierung zum Goldpreis an dieser Stelle wurden die anziehenden Bestände des SPDR Gold Shares thematisiert. Unmittelbar vor dem Jackson Hole Economic Policy Symposium kam der Bestandsaufbau ins Stocken. Ein leichter Mittelabfluss setzte ein. Ist das nur eine Momentaufnahme oder manifestiert sich ein neuer Trend? Die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares gilt es daher, in den nächsten Tagen genau zu beobachten. Physisch besicherte Gold-ETF waren und sind neben den umfassenden Käufen der Noten- und Zentralbanken ein wesentlicher Pfeiler der Goldpreisrallye.

Und auch das spricht für einen (fulminanten) Goldpreisanstieg

Die Produzentenaktien präsentieren sich in der aktuellen Phase bärenstark. Platzhirsch Newmont setzt die Marke von 70 US-Dollar unter Druck; ein Kursniveau, das man zuletzt im Jahr 2022 beobachten konnte. Barrick Mining, die Nummer 2 des Sektors, steht unmittelbar vor einem knackigen Ausbruch, der der Aktie die Tür in Richtung 30 US-Dollar öffnen könnte. Auch die Aktien weiterer Branchengrößen, wie Agnico Eagle Mines und Kinross Gold, machen einen exzellenten Eindruck. Zudem lohnt ein Blick in die zweite Reihe. Die bereits des Öfteren an dieser Stelle thematisierte Aktie des Gold- und Kupferproduzenten New Gold haussiert auf spektakuläre Art und Weise.

Zusammengefasst - Goldpreis vor explosiver Bewegung

Derzeit bietet sich ein stimmiges Bild. Der Goldpreis macht aus charttechnischer Sicht einen exzellenten Eindruck. Eine Bewegung in Richtung 4.000 US-Dollar ist nach wie vor das zu präferierende Szenario. Damit kein Sand ins Getriebe kommt, sollten etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 3.150 US-Dollar begrenzt bleiben. Doch nicht nur aus charttechnischer Sicht scheint derzeit alles zu passen. Anleiherenditen und US-Dollar spielen ebenfalls mit. Noten- und Zentralbanken bzw. deren Goldkäufe dürften weiterhin als wesentlicher Grundpfeiler der Goldpreisrallye bestehen bleiben. Die jüngste Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares sollte noch nicht überbewertet werden. Kurzum. Einer Goldpreisrallye in Richtung 4.000 US-Dollar sollte nicht allzu viel im Wege stehen…

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

