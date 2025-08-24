    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoreWeave Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu CoreWeave Registered (A)
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 34/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Insiderkäufe vom 18.08.25 bis 24.08.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    CTS Eventim AG & Co. KGaA
    		1 4,92 Mio. 60,00 Tsd. Stk.
    Resideo Technologies
    		1 3,51 Mio.$ 111,00 Tsd. Stk.
    HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
    		1 1,07 Mio. 10,00 Tsd. Stk.
    Bunge Global
    		1 408,65 Tsd.$ 5,00 Tsd. Stk.
    Hilltop Holdings
    		1 319,70 Tsd.$ 10,00 Tsd. Stk.
    Hallador Energy
    		1 305,40 Tsd.$ 20,00 Tsd. Stk.
    TTM Technologies
    		1 208,75 Tsd.$ 5,00 Tsd. Stk.
    Heartland Express
    		1 203,10 Tsd.$ 24,80 Tsd. Stk.
    K+S Aktiengesellschaft
    		3 138,03 Tsd. 11,60 Tsd. Stk.
    The Joint
    		1 107,00 Tsd.$ 10,00 Tsd. Stk.
    XBP Global Holdings Incorporation
    		1 81,00 Tsd.$ 150,00 Tsd. Stk.
    Palomar Holdings
    		1 60,57 Tsd.$ 500 Stk.
    ASA Gold and Precious Metals Limited
    		1 55,14 Tsd.$ 1,60 Tsd. Stk.
    PowerFleet
    		1 46,40 Tsd.$ 10,00 Tsd. Stk.
    OPAL Fuels Registered (A)
    		1 42,35 Tsd.$ 18,26 Tsd. Stk.
    AMADEUS FIRE AG
    		2 31,22 Tsd. 508 Stk.
    adesso SE
    		1 8,00 Tsd. 100 Stk.
    KST Beteiligungs AG
    		1 5,00 Tsd. 4,50 Tsd. Stk.
    PhenixFIN Corporation
    		1 4,90 Tsd.$ 100 Stk.
    Kingsway Financial Services
    		1 2,49 Tsd.$ 176 Stk.

    Insiderverkäufe vom 18.08.25 bis 24.08.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    CoreWeave Registered (A)
    		1 55,40 Mio.$ 549,68 Tsd. Stk.
    Meta Platforms (A)
    		4 23,88 Mio.$ 31,06 Tsd. Stk.
    Peloton Interactive Registered (A)
    		5 4,65 Mio.$ 554,67 Tsd. Stk.
    Telephone And Data Systems
    		3 3,82 Mio.$ 99,55 Tsd. Stk.
    UWM Holdings Registered (A)
    		1 2,14 Mio.$ 400,04 Tsd. Stk.
    The RealReal
    		1 2,07 Mio.$ 260,17 Tsd. Stk.
    ad pepper media International N.V.
    		4 1,58 Mio. 584,86 Tsd. Stk.
    SkyWater Technology
    		1 1,14 Mio.$ 97,96 Tsd. Stk.
    HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
    		1 1,07 Mio. 10,00 Tsd. Stk.
    Sharplink Gaming
    		3 1,05 Mio.$ 55,00 Tsd. Stk.
    flatexDEGIRO AG
    		1 1,03 Mio. 36,08 Tsd. Stk.
    Deutsche Telekom AG
    		1 934,50 Tsd. 30,00 Tsd. Stk.
    Klaviyo (A)
    		3 890,30 Tsd.$ 28,23 Tsd. Stk.
    Trustmark
    		2 834,08 Tsd.$ 21,67 Tsd. Stk.
    Rigetti Computing
    		2 716,83 Tsd.$ 48,27 Tsd. Stk.
    Liberty Global Registered (C)
    		1 678,60 Tsd.$ 60,00 Tsd. Stk.
    Liberty Global Registered (B)
    		1 678,60 Tsd.$ 60,00 Tsd. Stk.
    Liberty Global Registered (A)
    		1 678,60 Tsd.$ 60,00 Tsd. Stk.
    Mueller Water Products (A)
    		1 627,73 Tsd.$ 24,01 Tsd. Stk.
    Madrigal Pharmaceuticals
    		1 479,62 Tsd.$ 1,30 Tsd. Stk.
    LegalZoom.com
    		2 434,32 Tsd.$ 40,15 Tsd. Stk.
    Marathon Digital Holdings
    		1 420,28 Tsd.$ 27,51 Tsd. Stk.
    OneSpaWorld Holdings
    		2 399,59 Tsd.$ 18,11 Tsd. Stk.
    PubMatic Registered (A)
    		2 379,41 Tsd.$ 45,06 Tsd. Stk.
    Syndax Pharmaceuticals
    		1 304,13 Tsd.$ 19,20 Tsd. Stk.
    Zai Lab
    		1 240,67 Tsd.$ 6,64 Tsd. Stk.
    GEVO
    		1 153,65 Tsd.$ 91,46 Tsd. Stk.
    Adaptimmune Therapeutics
    		1 146,72 Tsd.$ 14,67 Mio. Stk.
    Ranger Energy Services Registered (A)
    		1 128,20 Tsd.$ 10,00 Tsd. Stk.
    Helmerich & Payne
    		1 119,46 Tsd.$ 6,70 Tsd. Stk.
    Sweetgreen Registered (A)
    		1 105,96 Tsd.$ 11,53 Tsd. Stk.
    Rivian Automotive Registered (A)
    		1 88,99 Tsd.$ 7,25 Tsd. Stk.
    Two Harbors Investment
    		1 86,71 Tsd.$ 8,65 Tsd. Stk.
    RingCentral Registered (A)
    		1 75,00 Tsd.$ 2,44 Tsd. Stk.
    Bloom Energy (A)
    		1 67,90 Tsd.$ 1,47 Tsd. Stk.
    FMC
    		1 56,61 Tsd.$ 1,51 Tsd. Stk.
    Aura Biosciences
    		1 51,74 Tsd.$ 7,72 Tsd. Stk.
    Tenaya Therapeutics
    		3 28,19 Tsd.$ 22,55 Tsd. Stk.
    Upwork
    		1 13,02 Tsd.$ 941 Stk.



    Verfasst von Directors Dealings
    20 im Artikel enthaltene Werte
