Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 34/25
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Askar - stock.adobe.com
Insiderkäufe vom 18.08.25 bis 24.08.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|4,92 Mio.€
|60,00 Tsd. Stk.
|1
|3,51 Mio.$
|111,00 Tsd. Stk.
|1
|1,07 Mio.€
|10,00 Tsd. Stk.
|1
|408,65 Tsd.$
|5,00 Tsd. Stk.
|1
|319,70 Tsd.$
|10,00 Tsd. Stk.
|1
|305,40 Tsd.$
|20,00 Tsd. Stk.
|1
|208,75 Tsd.$
|5,00 Tsd. Stk.
|1
|203,10 Tsd.$
|24,80 Tsd. Stk.
|3
|138,03 Tsd.€
|11,60 Tsd. Stk.
|1
|107,00 Tsd.$
|10,00 Tsd. Stk.
|1
|81,00 Tsd.$
|150,00 Tsd. Stk.
|1
|60,57 Tsd.$
|500 Stk.
|1
|55,14 Tsd.$
|1,60 Tsd. Stk.
|1
|46,40 Tsd.$
|10,00 Tsd. Stk.
|1
|42,35 Tsd.$
|18,26 Tsd. Stk.
|2
|31,22 Tsd.€
|508 Stk.
|1
|8,00 Tsd.€
|100 Stk.
|1
|5,00 Tsd.€
|4,50 Tsd. Stk.
|1
|4,90 Tsd.$
|100 Stk.
|1
|2,49 Tsd.$
|176 Stk.
Insiderverkäufe vom 18.08.25 bis 24.08.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|55,40 Mio.$
|549,68 Tsd. Stk.
|4
|23,88 Mio.$
|31,06 Tsd. Stk.
|5
|4,65 Mio.$
|554,67 Tsd. Stk.
|3
|3,82 Mio.$
|99,55 Tsd. Stk.
|1
|2,14 Mio.$
|400,04 Tsd. Stk.
|1
|2,07 Mio.$
|260,17 Tsd. Stk.
|4
|1,58 Mio.€
|584,86 Tsd. Stk.
|1
|1,14 Mio.$
|97,96 Tsd. Stk.
|1
|1,07 Mio.€
|10,00 Tsd. Stk.
|3
|1,05 Mio.$
|55,00 Tsd. Stk.
|1
|1,03 Mio.€
|36,08 Tsd. Stk.
|1
|934,50 Tsd.€
|30,00 Tsd. Stk.
|3
|890,30 Tsd.$
|28,23 Tsd. Stk.
|2
|834,08 Tsd.$
|21,67 Tsd. Stk.
|2
|716,83 Tsd.$
|48,27 Tsd. Stk.
|1
|678,60 Tsd.$
|60,00 Tsd. Stk.
|1
|678,60 Tsd.$
|60,00 Tsd. Stk.
|1
|678,60 Tsd.$
|60,00 Tsd. Stk.
|1
|627,73 Tsd.$
|24,01 Tsd. Stk.
|1
|479,62 Tsd.$
|1,30 Tsd. Stk.
|2
|434,32 Tsd.$
|40,15 Tsd. Stk.
|1
|420,28 Tsd.$
|27,51 Tsd. Stk.
|2
|399,59 Tsd.$
|18,11 Tsd. Stk.
|2
|379,41 Tsd.$
|45,06 Tsd. Stk.
|1
|304,13 Tsd.$
|19,20 Tsd. Stk.
|1
|240,67 Tsd.$
|6,64 Tsd. Stk.
|1
|153,65 Tsd.$
|91,46 Tsd. Stk.
|1
|146,72 Tsd.$
|14,67 Mio. Stk.
|1
|128,20 Tsd.$
|10,00 Tsd. Stk.
|1
|119,46 Tsd.$
|6,70 Tsd. Stk.
|1
|105,96 Tsd.$
|11,53 Tsd. Stk.
|1
|88,99 Tsd.$
|7,25 Tsd. Stk.
|1
|86,71 Tsd.$
|8,65 Tsd. Stk.
|1
|75,00 Tsd.$
|2,44 Tsd. Stk.
|1
|67,90 Tsd.$
|1,47 Tsd. Stk.
|1
|56,61 Tsd.$
|1,51 Tsd. Stk.
|1
|51,74 Tsd.$
|7,72 Tsd. Stk.
|3
|28,19 Tsd.$
|22,55 Tsd. Stk.
|1
|13,02 Tsd.$
|941 Stk.
CoreWeave Registered (A)
Wochenperformance: -8,94 %
Wochenperformance: -8,94 %
Platz 1
Meta Platforms (A)
Wochenperformance: -5,12 %
Wochenperformance: -5,12 %
Platz 2
CTS Eventim
Wochenperformance: -15,98 %
Wochenperformance: -15,98 %
Platz 3
Peloton Interactive Registered (A)
Wochenperformance: -8,82 %
Wochenperformance: -8,82 %
Platz 4
Telephone And Data Systems
Wochenperformance: +0,78 %
Wochenperformance: +0,78 %
Platz 5
Resideo Technologies
Wochenperformance: +3,68 %
Wochenperformance: +3,68 %
Platz 6
UWM Holdings Registered (A)
Wochenperformance: +4,49 %
Wochenperformance: +4,49 %
Platz 7
HORNBACH Holding
Wochenperformance: +3,50 %
Wochenperformance: +3,50 %
Platz 8
The RealReal
Wochenperformance: -3,88 %
Wochenperformance: -3,88 %
Platz 9
Ad Pepper Media International
Wochenperformance: +12,79 %
Wochenperformance: +12,79 %
Platz 10
SkyWater Technology
Wochenperformance: +1,54 %
Wochenperformance: +1,54 %
Platz 11
Sharplink Gaming
Wochenperformance: +6,69 %
Wochenperformance: +6,69 %
Platz 12
flatexDEGIRO
Wochenperformance: +2,64 %
Wochenperformance: +2,64 %
Platz 13
Deutsche Telekom
Wochenperformance: +2,67 %
Wochenperformance: +2,67 %
Platz 14
Klaviyo (A)
Wochenperformance: +5,44 %
Wochenperformance: +5,44 %
Platz 15
Trustmark
Wochenperformance: +4,24 %
Wochenperformance: +4,24 %
Platz 16
Rigetti Computing
Wochenperformance: -17,02 %
Wochenperformance: -17,02 %
Platz 17
Liberty Global Registered (A)
Wochenperformance: +1,74 %
Wochenperformance: +1,74 %
Platz 18
Liberty Global Registered (C)
Wochenperformance: +0,66 %
Wochenperformance: +0,66 %
Platz 19
Liberty Global Registered (B)
Wochenperformance: -2,63 %
Wochenperformance: -2,63 %
Platz 20
Mueller Water Products (A)
Wochenperformance: +1,74 %
Wochenperformance: +1,74 %
Platz 21
Madrigal Pharmaceuticals
Wochenperformance: +11,38 %
Wochenperformance: +11,38 %
Platz 22
LegalZoom.com
Wochenperformance: +4,86 %
Wochenperformance: +4,86 %
Platz 23
Marathon Digital Holdings
Wochenperformance: -0,53 %
Wochenperformance: -0,53 %
Platz 24
Bunge Global
Wochenperformance: +6,89 %
Wochenperformance: +6,89 %
Platz 25
OneSpaWorld Holdings
Wochenperformance: +5,09 %
Wochenperformance: +5,09 %
Platz 26
PubMatic Registered (A)
Wochenperformance: +8,10 %
Wochenperformance: +8,10 %
Platz 27
Hilltop Holdings
Wochenperformance: +8,12 %
Wochenperformance: +8,12 %
Platz 28
Hallador Energy
Wochenperformance: -4,29 %
Wochenperformance: -4,29 %
Platz 29
Syndax Pharmaceuticals
Wochenperformance: +6,98 %
Wochenperformance: +6,98 %
Platz 30
Zai Lab
Wochenperformance: +1,35 %
Wochenperformance: +1,35 %
Platz 31
TTM Technologies
Wochenperformance: +1,14 %
Wochenperformance: +1,14 %
Platz 32
Heartland Express
Wochenperformance: +3,52 %
Wochenperformance: +3,52 %
Platz 33
GEVO
Wochenperformance: -11,75 %
Wochenperformance: -11,75 %
Platz 34
Adaptimmune Therapeutics
Wochenperformance: -24,24 %
Wochenperformance: -24,24 %
Platz 35
K+S
Wochenperformance: -7,81 %
Wochenperformance: -7,81 %
Platz 36
Ranger Energy Services Registered (A)
Wochenperformance: +7,91 %
Wochenperformance: +7,91 %
Platz 37
Helmerich & Payne
Wochenperformance: +5,48 %
Wochenperformance: +5,48 %
Platz 38
The Joint
Wochenperformance: -2,75 %
Wochenperformance: -2,75 %
Platz 39
Sweetgreen Registered (A)
Wochenperformance: +0,65 %
Wochenperformance: +0,65 %
Platz 40
Rivian Automotive Registered (A)
Wochenperformance: -0,95 %
Wochenperformance: -0,95 %
Platz 41
Two Harbors Investment
Wochenperformance: -4,83 %
Wochenperformance: -4,83 %
Platz 42
XBP Global Holdings Incorporation
Wochenperformance: +19,33 %
Wochenperformance: +19,33 %
Platz 43
RingCentral Registered (A)
Wochenperformance: -3,80 %
Wochenperformance: -3,80 %
Platz 44
Bloom Energy (A)
Wochenperformance: +1,36 %
Wochenperformance: +1,36 %
Platz 45
Palomar Holdings
Wochenperformance: +5,71 %
Wochenperformance: +5,71 %
Platz 46
FMC
Wochenperformance: +5,59 %
Wochenperformance: +5,59 %
Platz 47
ASA Gold and Precious Metals Limited
Wochenperformance: +2,59 %
Wochenperformance: +2,59 %
Platz 48
Aura Biosciences
Wochenperformance: -2,24 %
Wochenperformance: -2,24 %
Platz 49
PowerFleet
Wochenperformance: +4,66 %
Wochenperformance: +4,66 %
Platz 50
OPAL Fuels Registered (A)
Wochenperformance: -2,55 %
Wochenperformance: -2,55 %
Platz 51
Amadeus FiRe
Wochenperformance: -1,14 %
Wochenperformance: -1,14 %
Platz 52
Tenaya Therapeutics
Wochenperformance: -5,83 %
Wochenperformance: -5,83 %
Platz 53
Upwork
Wochenperformance: +7,87 %
Wochenperformance: +7,87 %
Platz 54
adesso
Wochenperformance: -4,05 %
Wochenperformance: -4,05 %
Platz 55
KST Beteiligungs
Wochenperformance: -2,68 %
Wochenperformance: -2,68 %
Platz 56
PhenixFIN Corporation
Wochenperformance: +0,72 %
Wochenperformance: +0,72 %
Platz 57
Kingsway Financial Services
Wochenperformance: +2,62 %
Wochenperformance: +2,62 %
Platz 58
