    Charlie Munger über das "ultimative No-Brainer-Investment"

    Am 22. November 2024 und damit nur 33 Tage vor seinem 100sten Geburtstag verstarb Charles T. Munger, einer der größten Denker unser Zeit, Börsenlegende sowie Freund, Partner und Mentor von Warren Buffett. Buffett würdigte Munger kurze Zeit später als "Architekt von Berkshire". Dabei sind Mungers Lebens- und Börsenweisheiten zeitlos und führen bei konsequenter Anwendung zum Erfolg - finanziell als auch im Leben.

    Seines bevorzugtes Investitionsfeld waren stets Qualitätsunternehmen mit breitem ökonomischem Burggraben, mit Preissetzungsmacht und skalierbaren Netzwerkeffekten...

    Michael C. Kissig
    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
