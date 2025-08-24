Charlie Munger über das "ultimative No-Brainer-Investment" Am 22. November 2024 und damit nur 33 Tage vor seinem 100sten Geburtstag verstarb Charles T. Munger, einer der größten Denker unser Zeit, Börsenlegende sowie Freund, Partner und Mentor von Warren Buffett. Buffett würdigte Munger kurze Zeit später …



