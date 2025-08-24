Japan geht es schlechter als Griechenland

Im Land der aufgehenden Sonne ist seit Jahrhunderten alles ein wenig anders. In diesem Monat begeht Japan beispielsweise die Gedenktage zum Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki vor 80 Jahren im August 1945. Japan hatte sein Reich während des zweiten Weltkriegs über halb Asien ausgedehnt und die Kapitulation nach der zweiten Atombombe auf Nagasaki erfolgte deutlich später als jene Deutschlands im Mai 1945. Japans Bevölkerung hörte zugleich am Tag der Kapitulation das erste Mal überhaupt die Stimme des Tenno, des Kaisers Hirohito, der anders als die Verantwortlichen in Deutschland oder Italien seine Macht erhalten konnte und bis 1989 auf dem Kaiserthron verblieb. An die Besatzung durch die Amerikaner knüpfte sich sehr rasch die wirtschaftliche Erholung und das Wirtschaftswunder Japans an, das bis zum Platzen der Immobilienblase in den 90er-Jahren bestand hatte.

Vordergründig läuft es

Seither geht es Japan keinesfalls schlecht, doch mehr wird der status quo gehalten als dass man forsch nach vorne käme. Im Straßenbild Tokios finden sich noch immer etliche Luxusautos japanischer und europäischer Produktion. Fast meinte man Mercedes hätte in Tokio nur für seine wuchtige G-Klasse eine eigene Verkaufsarmada und noch immer leben in Tokio rund 300.000 US-Dollar-Millionäre. Im Bankenviertel reiht sich ein Top-Restaurant an das andere und die ohnehin blitzsauberen Autos in Tokio wirken dort noch brillanter. Aber die Luft wird rauer.

Zinsmarkt macht Probleme

Nach Jahren der gemütlichen Dauerverfügbarkeit kündigte die Bank of Japan (BoJ) ihren langsamen Rückzug vom heimischen Anleihemarkt an – und plötzlich wird’s ungemütlich. Japans Staatsanleihen, einst das Symbol für Zen-artige Stabilität und marktübliche Langeweile, zeigten sich zuletzt sehr nervös. Renditen steigen, Auktionen geraten ins Stocken, und Investoren stehen ratlos da: Wer übernimmt jetzt die Kontrolle? „Die BoJ steht unter Zugzwang, denn die Kerninflation liegt stabil oberhalb von drei Prozent und damit deutlich über dem Zielwert“, findet Vanyo Walter vom Broker RoboMarkets. Gleichzeitig belastet der Handelskonflikt mit den USA die exportorientierte Industrie, besonders durch Zölle auf japanische Fahrzeuge. „Als bedeutender Handelspartner der USA ist Japan anfällig für externe wirtschaftliche Schocks“, so Walter. Die Notenbank steckt in einem Dilemma zwischen Inflationsbekämpfung und Konjunkturstabilisierung.