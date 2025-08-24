Aktien – Handle da, wo du analysierst

Mit RoboMarkets handelst du direkt in TradingView – dort, wo deine Analyse entsteht. Verbinde dein Konto, öffne deine bevorzugten Charts und platziere Orders ohne Plattformwechsel – schnell, intuitiv und nahtlos. Präzise Indikatoren, flexible Layouts und Alarme sorgen dafür, dass du Chancen erkennst und deine Trades direkt aus dem Chart managst. Klar strukturierte Ordertickets sowie Stop- und Limit-Anpassungen im Chart halten dein Risikomanagement jederzeit unter Kontrolle.

Kurz vor dem Wochenende ist der Börsenzug in den Bahnhof von Jackson Hole eingefahren und wartet auf das Ausfahrtsignal. Am Freitagnachmittag wird sich entscheiden, in welche Richtung er sich wieder in Bewegung setzt. Fed-Chef Jerome hält die Rede der Woche und die Erwartungen an der Börse sind wie schon in den vergangenen Jahren sehr hoch.

Wir stellen den Marktkommentar von Robomarkets, vor.

Investoren nehmen Risiko aus den Depots

Aus den optimistischen fast 90 Prozent Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September sind aus Angst vor einer weiter abwartenden Haltung der Fed in den vergangenen Tagen zwar 73 Prozent geworden. Damit verbleiben aber immer noch genug Anleger, die enttäuscht verkaufen könnten, sollten ihre Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer erhalten. Gerade bei den hochbewerteten Technologieaktien an der Wall Street nahmen die Investoren im Vorfeld des Notenbanker-Treffens etwas Risiko aus ihren Depots.

Druck entweicht aus dem Kessel



Die zunehmende Risikoaversion zeigt sich derzeit auch in besonders heiß gelaufenen Assetklassen und Aktien. Die durch den Börsengang von Bulllish ausgelöste Euphorie im Markt für Kryptowährungen war nur eine Woche später schon wieder verflogen und Gewinnmitnahmen bestimmten die Entwicklung von Bitcoin & Co. Die Mutter aller Kryptowährungen verlor zehn Prozent vom Allzeithoch. Auch der Highflyer Palantir musste nach einem Rekordhoch deutlich Federn lassen. Die Verlustserie von fünf Handelstagen lässt aufhorchen und ist ein weiteres Indiz dafür, dass auch der Gesamtmarkt vor einer größeren technischen Korrektur stehen könnte, um die aufgekommene Gier und Sorglosigkeit der Anleger wieder etwas zu zügeln.