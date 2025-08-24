Top-Artikel der Kalenderwoche 34/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Der auf Hotelimmobilien spezialisierte US-REIT Apple Hospitality bietet eine Dividendenrendite von 8,3 Prozent in monatlicher Zahlungsweise und das zu einer sehr attraktiven Bewertung der Aktie.

Donald Trump will mit den Zolleinnahmen 37 Billionen US-Dollar Staatsschulden tilgen und Geld an Bürger ausschütten. Doch Ökonomen halten den Plan für völlig unrealistisch.

Renk hat stark vom Rüstungsboom profitiert. Der Kurs der Aktie zeichnete sich zuletzt aber durch starke Gewinnmitnahmen aus. Wie geht es jetzt weiter?

Für die Aktie des Werbetechnologieunternehmens PubMatic ist 2025 bislang alles andere als gut verlaufen. Jetzt hat ein Analyst das Papier zum Kauf empfohlen.

WH Smith hat den größten Kurssturz seiner Geschichte verzeichnet: Die Aktie rauscht um über 40 Prozent ab und fällt auf das tiefste Niveau seit 2020. Auslöser ist ein Bilanzierungsfehler in der Nordamerika-Sparte.

Von 7 auf 104 Euro: Die Siemens-Energy-Aktie hat seit den Tiefstständen im Jahr 2023 eine atemberaubende Rallye hingelegt. Diese könnte möglicherweise zu weit gegangen sein, warnt Bernstein-Analyst Nicholas Green.

Morgan Stanley bleibt vor Nvidias Zahlen bullish und setzt auf anhaltendes Wachstum trotz zunehmender Konkurrenz.

BofA sieht Snowflake vor den Quartalszahlen im Aufwind und erwartet ein kräftiges Wachstum dank steigender Nachfrage und KI-Potenzial.

James Hardie hat am Mittwoch den größten Kurssturz seit 1973 erlebt. Der schwache US-Immobilienmarkt schürt Ängste vor einer tieferen Krise in Nordamerika – Investoren fliehen in Panik.