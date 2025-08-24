SPD-Chef Klingbeil fordert Gipfeltreffen zu Stahlhilfen
- SPD fordert baldigen Stahl-Gipfel zur Standortstärkung.
- Diskussion mit Konzernchefs über Energiepreise nötig.
- Zollstreit mit USA: Niedrige Zölle für Qualitätsstahl.
BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil dringt auf ein Gipfeltreffen zur Stärkung des Stahl-Standorts Deutschland. "Wir als SPD wollen einen baldigen Stahl-Gipfel", sagte der Finanzminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir müssen mit Konzernchefs und Betriebsräten diskutieren, wie wir die Stahlindustrie stärken können - etwa durch niedrigere Energiepreise."
Darüber hinaus müsse es im Zollstreit mit den USA gelingen, beim Stahl eine vernünftige Lösung zu finden, sagte Klingbeil. "Vernünftig sind niedrige Zölle oder hohe Quoten. Die Amerikaner sind auf unseren Qualitätsstahl angewiesen - etwa beim Flugzeugbau."
Anfang Juni hatte US-Präsident Donald Trump die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auf 50 Prozent hochgeschraubt - zuvor waren es noch 25 Prozent. Zudem werden Hunderte zusätzliche Produkte mit Stahl- und Aluminiumzöllen belegt. Unter den 407 Warenkategorien finden sich unter anderem Motorräder und Mopeds, Tür- und Fensterrahmen, Sportequipment, Kranfahrzeuge und Eisenbahnwaggons.
Diese Zölle sind nicht Teil der Vereinbarung zwischen den USA und der Europäischen Union. Trump hatte für Stahlimporte noch höhere Raten in Aussicht gestellt, um Unternehmen dazu zu motivieren, in den Vereinigten Staaten zu produzieren./sl/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 22,26 auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -1,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,32 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,50 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 5 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +35,78 %/+1,83 % bedeutet.
Wieder ein völlig Ahnungsloser! Es gibt doch gar keinen Ausgabepreis, da gar keine Aktien verkauft werden! Es gibt nur eine Erstnotierung der den TKA-Aktionären zugeteilten Aktien. Ob dieser Preis höher ausfällt als im Gegenzug die TKA-Aktien an Wert verlieren, das weiss heute niemand. Und immer wieder daran denken, das eine KGaA abgespalten wird und keine AG. Das ist ein erheblicher Unterschied!
Und wenn schon der Kurs auf 2-3 fiele (wer kann schon an der Börse sagen, dass er es weiß, geschweige denn kann) - ich habe Flagge gezeigt und das ist es mir allein wert.
Meine Sicht und meine Fragen:
Ausgangswerte: TK-Aktien 622 Mio., Kurs 8,30 €, Marktkap. 5,16 Mrd.
Neue TKMS-A 62 Mio. (51 % bei TK, 49 % an Aktionäre ca. 31 Mio. (20:1)),
Annahme: TKMS Wert 2 Mrd. ?
Dann: TKMS-A Wert = 32,26 € (bei 1 Mrd. ca. 16 € oder bei 3 Mrd. 48 €)
Bei z.B. 2000 TK-A x 8,30 € = 16600 € Depotwert
Am Tag der Einbuchung v. TKMS-A:
1. 100 Aktien (20:1) x 32,26 = 3226 €
2. TK Marktkap. verringert sich dann um ca. 1 Mrd. (da TK ja 51 % behält), also noch 4,16 Mrd. D.h. 4,16 Mrd. bei 622 Mio. Aktien = 6,68 € Aktienwert der TK-A,
3. Depot: 2000 x 6,68 € = 13360 € TK-A Wert plus 3226 € TKMS-A Wert = 16586 €.
Bei genauer Rechnung sind es natürlich 16600 €, so dass der Depotwert vor und nachher erst mal gleich ist.
4. Mein Kenntnisstand: steuerlich fällt bei Einbuchung erst mal nichts an. Jedoch bei Veräußerung der TKMS-A ist der Aktienwert dann komplett zu
Die weitere Entwicklung bei TK und TKMS liegt dann beim Unternehmen und der Phantasie der Investierten. Wobei bei 18 Mrd. Auftragsbestand noch kein € verdient wurde.
Falls meine Gedankenwelt fehlerhaft ist, bin ich für jede Korrektur dankbar.