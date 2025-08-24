Der erste Güterzug zwischen China und Zentralasien des Jahres 2025 ist im Mai dieses Jahres vom Anschluss Tianjin aus gestartet und hat 50 Container mit Autoteilen, Maschinen, Baumaterialien und Haushaltsgeräten nach Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, transportiert.

PEKING, 24. August 2025 /PRNewswire/ -- CGTN hat einen Artikel über die Teilnahme des chinesischen Präsidenten Xi Jinping am bevorstehenden SOZ-Gipfel in Tianjin Ende August veröffentlicht. Der Artikel befasst sich mit den Erfolgen der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in verschiedenen Bereichen und den Bemühungen Chinas um den Aufbau einer engeren SOZ-Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft. Betont wird der erfolgreiche bisherige Weg der SOZ bei der Förderung einer friedlichen Entwicklung und neuen Art der Zusammenarbeit.

Dieser Direktzug nach Zentralasien hat die internationale Logistikverbindung zwischen der nordchinesischen Stadt und den Mitgliedstaaten der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) weiter verbessert und der regionalen Wirtschafts- und Handelskooperation neue Impulse verliehen.

Die 2001 in Shanghai von China, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan gegründete SOZ hat sich von einer regionalen zu einer überregionalen Organisation mit zehn Vollmitgliedern, zwei Beobachterländern und 14 Dialogpartnern entwickelt.

Nach dem SOZ-Gipfel in Astana im Jahr 2024 hat China erneut den rotierenden Vorsitz übernommen. Der Gipfel soll am 31. August und 1. September in Tianjin stattfinden. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird an dem Gipfeltreffen teilnehmen. Er wird den Vorsitz bei der 25. Tagung des Rates der Staatschefs der SOZ und der „SOZ Plus"-Tagung führen und einen Vortrag halten.

Damit ist China zum fünften Mal Gastgeber des SOZ-Gipfels und richtet das größte Gipfeltreffen seit Gründung der Organisation aus. An dem Gipfeltreffen nehmen Staats- und Regierungschefs aus mehr als 20 Ländern und Leiter von zehn internationalen Organisationen teil.

Starke Dynamik der Zusammenarbeit

Die Länder des eurasischen Kontinents sind durch gemeinsame Entwicklungsziele und eine eng verknüpfte Zukunft miteinander verbunden und haben eine umfassende Zusammenarbeit aufgenommen. Zu diesen Bemühungen gehören unter anderem die Gewährleistung der Energie- und Ernährungssicherheit, die Stabilisierung und Diversifizierung der Lieferketten und die Bekämpfung des Klimawandels.