Piramal Pharma Solutions und NewAmsterdam Pharma investieren in einen spezialisierten Produktionsbereich, um die Herstellungskapazitäten fester oraler Darreichungsformen am Piramal-Standort in Sellersville, Pennsylvania, zu erweitern

Die Investition in Höhe von mehreren Millionen Dollar verschafft NewAmsterdam Pharma kommerzielle Kapazitäten für die Fixkombination (FDC) von Obicetrapib und Ezetimib, um die potenziell hohe kommerzielle Nachfrage zu decken.

Piramal Pharma Solutions nutzte die Stärke von zwei zusätzlichen Anlagen zur effizienten Herstellung von FDC und demonstrierte damit die Vorteile seines integrierten Entwicklungsansatzes.

MUMBAI, Indien, 24. August 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), sowie NewAmsterdam Pharma Company N.V. (Nasdaq: NAMS) gaben heute die Eröffnung eines speziellen Bereichs für feste orale Darreichungsformen (OSD) in der Piramal-Anlage in Sellersville, Pennsylvania, USA, bekannt. Als eines der Werke von Piramal Pharma Solutions, die sich auf die Herstellung von Arzneimitteln konzentrieren, bietet der Standort Sellersville umfassende Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für verschiedene Formulierungen, einschließlich verschiedener Formen von OSDs. Dieser Zuwachs wird die betriebliche Effizienz erhöhen und NewAmsterdam Pharma dabei helfen, seine in der Erprobung befindlichen Arzneimitteltherapien, sofern sie zugelassen sind, an Patienten, die sie benötigen, zu liefern.

Der Bereich steht für eine Investition in Höhe von mehreren Millionen Dollar in die Aufrüstung und Verbesserung der Ausrüstung, um die Kapazitäten des Standorts zu verbessern. Dazu gehört auch die Umgestaltung des vorhandenen Raums, um eine eigene OSD-Suite zu schaffen, die ausschließlich für Fixkombinationsprodukte verwendet wird. Die neue Anlage wurde für die gebrauchsfertige Produktion von Mehrschichttabletten konstruiert und mit fortschrittlichen Funktionen sowie Technologien zur Unterstützung von Granulierung, Pressung, Tablettierung und Beschichtung ausgestattet.

Diese Anlage wird die Produktion des FDC-Prüfpräparats von NewAmsterdam Pharma, eines Cholesterinmedikaments ohne Statine zur Senkung des LDL-C, erleichtern.

Obwohl die Anlage für die Produktion des FDC unerlässlich ist, geht die Partnerschaft zwischen Piramal Pharma Solutions und NewAmsterdam Pharma über den Standort Sellersville hinaus. Piramals PPDS-Standort in Ahmedabad, Indien, spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Produkts, während der Standort in Pithampur, Indien, eine doppelte Beschaffung unterstützt.