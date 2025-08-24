Russland und Ukraine tauschen Kriegsgefangene aus

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Russland und die Ukraine haben nach Angaben aus Moskau einen weiteren Austausch von Kriegsgefangenen vollzogen. Beide Seiten hätten jeweils 146 Soldaten übergeben und erhalten, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Darüber hinaus seien acht Bewohner der westrussischen Region Kursk bei dem Austausch freigekommen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte den neuen Austausch. "Unsere Leute kommen nach Hause", schrieb er auf Facebook. Er dankte den Vereinigten Arabischen Emiraten für ihre Vermittlung.