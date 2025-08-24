Mini-Crash in Polen
FED-Chef Jerome Powell sorgt für gute Stimmung an der Börse, aber …!
Die Wall Street jubelt über Zinssenkungsfantasien der FED, aber es besteht die Gefahr der "Stagflation" in den USA. Trotz der guten Vorgaben aus den USA gab es einen Mini-Crash an der Warschauer Börse.
Der FED-Ched Jerome Powell deutete beim jährlichen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole an, dass er im September die erste Zinssenkung in diesem Jahr machen wird. Dies weniger, weil US-Präsident Donald Trump dies vehement schon lange fordert, sondern weil er nach den letzten schwachen US-Arbeitsmarktdaten eine Abschwächung der der US-Wirtschaft kommen sieht. Er befürchtet aber dennoch, dass durch die Zollpolitik von Trump die Inflationssorgen zunehmen könnten. Die USA stehen also vor der Gefahr einer sogenannten „Stagflation“, was weitere geldpolitische Maßnahmen in Zukunft sehr schwierig macht.
Die Aktienmärkte sahen dies aber anders und reagierten zunächst mit steigenden Kursen vor allem an der Wall Street. An der Warschauer Börse gab es jedoch aus ganz anderen Gründen einen Kurseinbruch um über 5%, weil die polnische Regierung die Körperschaftssteuer für Banken erhöhen will. Polnische Bankaktien brachen daraufhin im Kurs um über 10% ein. Ansonsten können sich die Anleger in Osteuropa nicht beschweren, denn die Börsen Osteuropas bleiben deutliche Outperformer gegenüber den westlichen Börsen, was viele Anleger verpassen, weil die Osteuropabörsen in den westlichen Medien immer noch sehr stiefmütterlich behandelt werden.
Es lohnt sich also nach wie vor ein Blick auf Osteuropa zu werfen, auch auf Länder wie Georgien und Kasachstan mit den höchsten BSP-Wachstumsraten. Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen in Osteuropa auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 255 unter www.YouTube.com. By the way: Wer wie Andreas Männicke die verrückte Welt ein wenig verändern, für mehr Harmonie in der Welt sorgen will und eine neue Energietankstelle mit Gleichgesinnten sucht, sollte sich jetzt mal bei dem neuen sozialen Netzwerk „Tribe“ anmelden unter https://tribe.de/free/post/4881c62c-de9d-43d9-a89d-70c459e6497f Am Montag ist eine spannende Vorstellung von Tribe in einem Zoom-Call. Bei Interesse bitte melden bei info@eaststock.de.
FED-Chef Powell mach Hoffnung auf Zinssenkungen
Der FED-Notenbankchef Gerome Powell machte beim jährlichen Treffen am 22. August in Jackson Hole Andeutungen, dass es im September die erste Zinssenkung in den USA in diesem Jahr geben könnte. Der US-Präsident Trump fordert schon lange eine Zinssenkung um einen vollen Prozentpunkt und will „Mr Late come“ im nächsten Jahr im Mai ablösen, weil er die Zinssenkung zu spät einleite. Auslöser sind aber nicht sinkende Inflationsraten, sondern die schwachen Arbeitsmarktdaten der letzten beiden Monate, die mehr auf eine „Stagflation“, also eine stagnierende Wirtschaft bei gleichzeitig steigender Inflation hindeuten. Er deutete aber auch an, dass die FED damit vor großen Herausforderungen steht und der wirtschaftlichen Entwicklung mehr Bedeutung zumisst als den Preissteigerungen.