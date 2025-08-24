FED-Chef Jerome Powell sorgt für gute Stimmung an der Börse, aber …!

Der FED-Ched Jerome Powell deutete beim jährlichen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole an, dass er im September die erste Zinssenkung in diesem Jahr machen wird. Dies weniger, weil US-Präsident Donald Trump dies vehement schon lange fordert, sondern weil er nach den letzten schwachen US-Arbeitsmarktdaten eine Abschwächung der der US-Wirtschaft kommen sieht. Er befürchtet aber dennoch, dass durch die Zollpolitik von Trump die Inflationssorgen zunehmen könnten. Die USA stehen also vor der Gefahr einer sogenannten „Stagflation“, was weitere geldpolitische Maßnahmen in Zukunft sehr schwierig macht.

Die Aktienmärkte sahen dies aber anders und reagierten zunächst mit steigenden Kursen vor allem an der Wall Street. An der Warschauer Börse gab es jedoch aus ganz anderen Gründen einen Kurseinbruch um über 5%, weil die polnische Regierung die Körperschaftssteuer für Banken erhöhen will. Polnische Bankaktien brachen daraufhin im Kurs um über 10% ein. Ansonsten können sich die Anleger in Osteuropa nicht beschweren, denn die Börsen Osteuropas bleiben deutliche Outperformer gegenüber den westlichen Börsen, was viele Anleger verpassen, weil die Osteuropabörsen in den westlichen Medien immer noch sehr stiefmütterlich behandelt werden.