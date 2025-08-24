    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    "Große Familie" - China plant Aufbau einer engeren SOZ-Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft

    Peking (ots/PRNewswire) - CGTN hat einen Artikel über die Teilnahme des
    chinesischen Präsidenten Xi Jinping am bevorstehenden SOZ-Gipfel in Tianjin Ende
    August veröffentlicht. Der Artikel befasst sich mit den Erfolgen der
    Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in verschiedenen Bereichen und den
    Bemühungen Chinas um den Aufbau einer engeren SOZ-Gemeinschaft mit einer
    gemeinsamen Zukunft. Betont wird der erfolgreiche bisherige Weg der SOZ bei der
    Förderung einer friedlichen Entwicklung und neuen Art der Zusammenarbeit.

    Der erste Güterzug zwischen China und Zentralasien des Jahres 2025 ist im Mai
    dieses Jahres vom Anschluss Tianjin aus gestartet und hat 50 Container mit
    Autoteilen, Maschinen, Baumaterialien und Haushaltsgeräten nach Taschkent, der
    Hauptstadt Usbekistans, transportiert.

    Dieser Direktzug nach Zentralasien hat die internationale Logistikverbindung
    zwischen der nordchinesischen Stadt und den Mitgliedstaaten der Shanghaier
    Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) weiter verbessert und der regionalen
    Wirtschafts- und Handelskooperation neue Impulse verliehen.

    Die 2001 in Shanghai von China, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan
    und Usbekistan gegründete SOZ hat sich von einer regionalen zu einer
    überregionalen Organisation mit zehn Vollmitgliedern, zwei Beobachterländern und
    14 Dialogpartnern entwickelt.

    Nach dem SOZ-Gipfel in Astana im Jahr 2024 hat China erneut den rotierenden
    Vorsitz übernommen. Der Gipfel soll am 31. August und 1. September in Tianjin
    stattfinden. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird an dem Gipfeltreffen
    teilnehmen. Er wird den Vorsitz bei der 25. Tagung des Rates der Staatschefs der
    SOZ und der "SOZ Plus"-Tagung führen und einen Vortrag halten.

    Damit ist China zum fünften Mal Gastgeber des SOZ-Gipfels und richtet das größte
    Gipfeltreffen seit Gründung der Organisation aus. An dem Gipfeltreffen nehmen
    Staats- und Regierungschefs aus mehr als 20 Ländern und Leiter von zehn
    internationalen Organisationen teil.

    Starke Dynamik der Zusammenarbeit

    Die Länder des eurasischen Kontinents sind durch gemeinsame Entwicklungsziele
    und eine eng verknüpfte Zukunft miteinander verbunden und haben eine umfassende
    Zusammenarbeit aufgenommen. Zu diesen Bemühungen gehören unter anderem die
    Gewährleistung der Energie- und Ernährungssicherheit, die Stabilisierung und
    Diversifizierung der Lieferketten und die Bekämpfung des Klimawandels.

    Eckpfeiler der SOZ ist die Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit. Von der
    gemeinsamen Bekämpfung der "drei bösen Kräfte" - Terrorismus, Extremismus und
    Separatismus - über die Eindämmung des Drogenhandels bis hin zur Durchführung
