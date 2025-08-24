"Große Familie" - China plant Aufbau einer engeren SOZ-Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft

Peking (ots/PRNewswire) - CGTN hat einen Artikel über die Teilnahme des

chinesischen Präsidenten Xi Jinping am bevorstehenden SOZ-Gipfel in Tianjin Ende

August veröffentlicht. Der Artikel befasst sich mit den Erfolgen der

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in verschiedenen Bereichen und den

Bemühungen Chinas um den Aufbau einer engeren SOZ-Gemeinschaft mit einer

gemeinsamen Zukunft. Betont wird der erfolgreiche bisherige Weg der SOZ bei der

Förderung einer friedlichen Entwicklung und neuen Art der Zusammenarbeit.



Der erste Güterzug zwischen China und Zentralasien des Jahres 2025 ist im Mai

dieses Jahres vom Anschluss Tianjin aus gestartet und hat 50 Container mit

Autoteilen, Maschinen, Baumaterialien und Haushaltsgeräten nach Taschkent, der

Hauptstadt Usbekistans, transportiert.





Dieser Direktzug nach Zentralasien hat die internationale Logistikverbindungzwischen der nordchinesischen Stadt und den Mitgliedstaaten der ShanghaierOrganisation für Zusammenarbeit (SOZ) weiter verbessert und der regionalenWirtschafts- und Handelskooperation neue Impulse verliehen.Die 2001 in Shanghai von China, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistanund Usbekistan gegründete SOZ hat sich von einer regionalen zu einerüberregionalen Organisation mit zehn Vollmitgliedern, zwei Beobachterländern und14 Dialogpartnern entwickelt.Nach dem SOZ-Gipfel in Astana im Jahr 2024 hat China erneut den rotierendenVorsitz übernommen. Der Gipfel soll am 31. August und 1. September in Tianjinstattfinden. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird an dem Gipfeltreffenteilnehmen. Er wird den Vorsitz bei der 25. Tagung des Rates der Staatschefs derSOZ und der "SOZ Plus"-Tagung führen und einen Vortrag halten.Damit ist China zum fünften Mal Gastgeber des SOZ-Gipfels und richtet das größteGipfeltreffen seit Gründung der Organisation aus. An dem Gipfeltreffen nehmenStaats- und Regierungschefs aus mehr als 20 Ländern und Leiter von zehninternationalen Organisationen teil.Starke Dynamik der ZusammenarbeitDie Länder des eurasischen Kontinents sind durch gemeinsame Entwicklungszieleund eine eng verknüpfte Zukunft miteinander verbunden und haben eine umfassendeZusammenarbeit aufgenommen. Zu diesen Bemühungen gehören unter anderem dieGewährleistung der Energie- und Ernährungssicherheit, die Stabilisierung undDiversifizierung der Lieferketten und die Bekämpfung des Klimawandels.Eckpfeiler der SOZ ist die Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit. Von dergemeinsamen Bekämpfung der "drei bösen Kräfte" - Terrorismus, Extremismus undSeparatismus - über die Eindämmung des Drogenhandels bis hin zur Durchführung