CGTN
"Große Familie" - China plant Aufbau einer engeren SOZ-Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft
Peking (ots/PRNewswire) - CGTN hat einen Artikel über die Teilnahme des
chinesischen Präsidenten Xi Jinping am bevorstehenden SOZ-Gipfel in Tianjin Ende
August veröffentlicht. Der Artikel befasst sich mit den Erfolgen der
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in verschiedenen Bereichen und den
Bemühungen Chinas um den Aufbau einer engeren SOZ-Gemeinschaft mit einer
gemeinsamen Zukunft. Betont wird der erfolgreiche bisherige Weg der SOZ bei der
Förderung einer friedlichen Entwicklung und neuen Art der Zusammenarbeit.
Der erste Güterzug zwischen China und Zentralasien des Jahres 2025 ist im Mai
dieses Jahres vom Anschluss Tianjin aus gestartet und hat 50 Container mit
Autoteilen, Maschinen, Baumaterialien und Haushaltsgeräten nach Taschkent, der
Hauptstadt Usbekistans, transportiert.
chinesischen Präsidenten Xi Jinping am bevorstehenden SOZ-Gipfel in Tianjin Ende
August veröffentlicht. Der Artikel befasst sich mit den Erfolgen der
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in verschiedenen Bereichen und den
Bemühungen Chinas um den Aufbau einer engeren SOZ-Gemeinschaft mit einer
gemeinsamen Zukunft. Betont wird der erfolgreiche bisherige Weg der SOZ bei der
Förderung einer friedlichen Entwicklung und neuen Art der Zusammenarbeit.
Der erste Güterzug zwischen China und Zentralasien des Jahres 2025 ist im Mai
dieses Jahres vom Anschluss Tianjin aus gestartet und hat 50 Container mit
Autoteilen, Maschinen, Baumaterialien und Haushaltsgeräten nach Taschkent, der
Hauptstadt Usbekistans, transportiert.
Dieser Direktzug nach Zentralasien hat die internationale Logistikverbindung
zwischen der nordchinesischen Stadt und den Mitgliedstaaten der Shanghaier
Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) weiter verbessert und der regionalen
Wirtschafts- und Handelskooperation neue Impulse verliehen.
Die 2001 in Shanghai von China, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan
und Usbekistan gegründete SOZ hat sich von einer regionalen zu einer
überregionalen Organisation mit zehn Vollmitgliedern, zwei Beobachterländern und
14 Dialogpartnern entwickelt.
Nach dem SOZ-Gipfel in Astana im Jahr 2024 hat China erneut den rotierenden
Vorsitz übernommen. Der Gipfel soll am 31. August und 1. September in Tianjin
stattfinden. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird an dem Gipfeltreffen
teilnehmen. Er wird den Vorsitz bei der 25. Tagung des Rates der Staatschefs der
SOZ und der "SOZ Plus"-Tagung führen und einen Vortrag halten.
Damit ist China zum fünften Mal Gastgeber des SOZ-Gipfels und richtet das größte
Gipfeltreffen seit Gründung der Organisation aus. An dem Gipfeltreffen nehmen
Staats- und Regierungschefs aus mehr als 20 Ländern und Leiter von zehn
internationalen Organisationen teil.
Starke Dynamik der Zusammenarbeit
Die Länder des eurasischen Kontinents sind durch gemeinsame Entwicklungsziele
und eine eng verknüpfte Zukunft miteinander verbunden und haben eine umfassende
Zusammenarbeit aufgenommen. Zu diesen Bemühungen gehören unter anderem die
Gewährleistung der Energie- und Ernährungssicherheit, die Stabilisierung und
Diversifizierung der Lieferketten und die Bekämpfung des Klimawandels.
Eckpfeiler der SOZ ist die Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit. Von der
gemeinsamen Bekämpfung der "drei bösen Kräfte" - Terrorismus, Extremismus und
Separatismus - über die Eindämmung des Drogenhandels bis hin zur Durchführung
zwischen der nordchinesischen Stadt und den Mitgliedstaaten der Shanghaier
Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) weiter verbessert und der regionalen
Wirtschafts- und Handelskooperation neue Impulse verliehen.
Die 2001 in Shanghai von China, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan
und Usbekistan gegründete SOZ hat sich von einer regionalen zu einer
überregionalen Organisation mit zehn Vollmitgliedern, zwei Beobachterländern und
14 Dialogpartnern entwickelt.
Nach dem SOZ-Gipfel in Astana im Jahr 2024 hat China erneut den rotierenden
Vorsitz übernommen. Der Gipfel soll am 31. August und 1. September in Tianjin
stattfinden. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird an dem Gipfeltreffen
teilnehmen. Er wird den Vorsitz bei der 25. Tagung des Rates der Staatschefs der
SOZ und der "SOZ Plus"-Tagung führen und einen Vortrag halten.
Damit ist China zum fünften Mal Gastgeber des SOZ-Gipfels und richtet das größte
Gipfeltreffen seit Gründung der Organisation aus. An dem Gipfeltreffen nehmen
Staats- und Regierungschefs aus mehr als 20 Ländern und Leiter von zehn
internationalen Organisationen teil.
Starke Dynamik der Zusammenarbeit
Die Länder des eurasischen Kontinents sind durch gemeinsame Entwicklungsziele
und eine eng verknüpfte Zukunft miteinander verbunden und haben eine umfassende
Zusammenarbeit aufgenommen. Zu diesen Bemühungen gehören unter anderem die
Gewährleistung der Energie- und Ernährungssicherheit, die Stabilisierung und
Diversifizierung der Lieferketten und die Bekämpfung des Klimawandels.
Eckpfeiler der SOZ ist die Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit. Von der
gemeinsamen Bekämpfung der "drei bösen Kräfte" - Terrorismus, Extremismus und
Separatismus - über die Eindämmung des Drogenhandels bis hin zur Durchführung
Autor folgen