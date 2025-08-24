    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Merz sieht Koalition vor anstrengendem Herbst

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die schwarz-rote Koalition vor wegweisenden Wochen und Monaten. Der CDU-Vorsitzende sagte beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin, im Herbst werde sich die Bundesregierung sehr viel stärker auf wirtschafts- und sozialpolitische Themen konzentrieren müssen. "Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht da, wo ich sie gerne hätte. Wir müssen besser werden." An diesen Themen werde die Koalition sehr viel arbeiten müssen. "Das wird für uns im Herbst eine anstrengende Arbeit." Der Kanzler hatte sich bereits für eine Neuausrichtung der Sozialpolitik ausgesprochen.

    Merz ist nun aus dem Urlaub zurück. Am Samstag hatte er bereits einen Auftritt beim Parteitag der niedersächsischen CDU in Osnabrück. Zuvor sei er bei einer Kreistierschau im Sauerland gewesen, berichtete er. Seinen zweieinhalbwöchigen Urlaub habe er dreimal unterbrechen müssen. "Meine Frau wird das wahrscheinlich ein bisschen anders beurteilen, aber ich habe mich erholt", befand er.

    Der Kanzler flog während seines Urlaubs unter anderem nach Washington, um sich zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs mit US-Präsident Donald Trump zu treffen und über den Ukraine-Krieg zu beraten./hoe/DP/mis





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
