    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    5.990 EUR Smart EV definiert unbeschwerte Mobilität neu

    Peking (ots/PRNewswire) - Die chinesische Innovationsmarke ASTRAUX wird am 4.
    September 2025 in Berlin ihr Global Launch Event veranstalten und auf der IFA
    2025 drei bahnbrechende Produkte vorstellen:

    ASTRAUX Micro Smart EV AL-Serie: Das neue Mikro-Elektrofahrzeug von ASTRAUX ist
    für die Anforderungen der urbanen Mobilität konzipiert und spricht alle
    Generationen an. Das Fahrzeug ist gemäß den EU-Kategorien L6e/L7e zugelassen und
    kann in bestimmten europäischen Ländern ab 14 Jahren legal gefahren werden - für
    mehr Freiheit und Spaß im Stadtverkehr.

    Optisch zeichnet sich das Fahrzeug durch ein sehr originelles Designkonzept aus:
    übergroße runde Scheinwerfer, ein Panorama-Schiebedach und ein 360°-Sichtfeld,
    das eine starke Persönlichkeit mit verbesserter Sicherheit verbindet. Im
    Innenraum bietet es In-Car-Karaoke und Ambientebeleuchtung, während es außen mit
    einer Drohne ausgestattet ist - so wird es von einem einfachen Auto zu einem
    mobilen Entertainment-Hub.

    Auf der Launch-Veranstaltung wird ASTRAUX außerdem zwei weitere Innovationen
    vorstellen: den KI-gesteuerten Begleitroboter Aimon und die KI-Sonnenbrille ,
    die den neuesten Schritt der Marke im Bereich der intelligenten
    Lifestyle-Technologie darstellen.

    ASTRAUX wurde für alle Generationen entwickelt und verkörpert eine neue
    Philosophie von "Joy for All" (Freude für alle), die Stil, Technologie und
    Erschwinglichkeit vereint. Diese kategorieübergreifende Markteinführung stellt
    einen mutigen Schritt in Richtung intelligenter Mobilität, emotionaler
    Begleitung und tragbarer KI-Erlebnisse dar .

    Zeitlich begrenztes Angebot - Ab heute bis zum 6. September, 24:00 CET können
    Sie ein beliebiges Produkt für nur 9,9 EUR mit voller Rückerstattung bis 10.
    November reservieren:

    ASTRAUX AL7 Early-Bird-Preis: 7.990 EUR (regulärer Preis 8.990 EUR)

    ASTRAUX AL6 Early-Bird-Preis: 5.990 EUR (regulärer Preis 6.990 EUR)

    Die Vision von ASTRAUX ist es, innovatives Design zugänglich zu machen und den
    Verbrauchern intelligentere, spielerischere und erschwinglichere Technologie zu
    bieten. Die Marke bringt es so auf den Punkt: "Style it. Live it. Show it."

    Der Countdown hat begonnen. Besuchen Sie uns auf der IFA Berlin und erleben Sie
    eine neue Ära des intelligenten Wohnens.

    Website: https://astra-ux.com/zh Link zur Vorbestellung:
    https://astra-ux.com/products/electric-mini-car Medienkontakt:
    mailto:press.astraux@maktoumtech.com Soziale Medien:

    Instagram: mailto: @Astraux.global

    TikTok: @astrauxglobal

    Facebook: @Astraux.global

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2756140/image_5053227_20150071.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/5-990--smart-ev-
    definiert-unbeschwerte-mobilitat-neu-302537189.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180621/6103003
    OTS: ASTRAUX




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    5.990 EUR Smart EV definiert unbeschwerte Mobilität neu Die chinesische Innovationsmarke ASTRAUX wird am 4. September 2025 in Berlin ihr Global Launch Event veranstalten und auf der IFA 2025 drei bahnbrechende Produkte vorstellen: ASTRAUX Micro Smart EV AL-Serie: Das neue Mikro-Elektrofahrzeug von …