5.990 EUR Smart EV definiert unbeschwerte Mobilität neu

Peking (ots/PRNewswire) - Die chinesische Innovationsmarke ASTRAUX wird am 4.

September 2025 in Berlin ihr Global Launch Event veranstalten und auf der IFA

2025 drei bahnbrechende Produkte vorstellen:



ASTRAUX Micro Smart EV AL-Serie: Das neue Mikro-Elektrofahrzeug von ASTRAUX ist

für die Anforderungen der urbanen Mobilität konzipiert und spricht alle

Generationen an. Das Fahrzeug ist gemäß den EU-Kategorien L6e/L7e zugelassen und

kann in bestimmten europäischen Ländern ab 14 Jahren legal gefahren werden - für

mehr Freiheit und Spaß im Stadtverkehr.





Optisch zeichnet sich das Fahrzeug durch ein sehr originelles Designkonzept aus:

übergroße runde Scheinwerfer, ein Panorama-Schiebedach und ein 360°-Sichtfeld,

das eine starke Persönlichkeit mit verbesserter Sicherheit verbindet. Im

Innenraum bietet es In-Car-Karaoke und Ambientebeleuchtung, während es außen mit

einer Drohne ausgestattet ist - so wird es von einem einfachen Auto zu einem

mobilen Entertainment-Hub.



Auf der Launch-Veranstaltung wird ASTRAUX außerdem zwei weitere Innovationen

vorstellen: den KI-gesteuerten Begleitroboter Aimon und die KI-Sonnenbrille ,

die den neuesten Schritt der Marke im Bereich der intelligenten

Lifestyle-Technologie darstellen.



ASTRAUX wurde für alle Generationen entwickelt und verkörpert eine neue

Philosophie von "Joy for All" (Freude für alle), die Stil, Technologie und

Erschwinglichkeit vereint. Diese kategorieübergreifende Markteinführung stellt

einen mutigen Schritt in Richtung intelligenter Mobilität, emotionaler

Begleitung und tragbarer KI-Erlebnisse dar .



Zeitlich begrenztes Angebot - Ab heute bis zum 6. September, 24:00 CET können

Sie ein beliebiges Produkt für nur 9,9 EUR mit voller Rückerstattung bis 10.

November reservieren:



ASTRAUX AL7 Early-Bird-Preis: 7.990 EUR (regulärer Preis 8.990 EUR)



ASTRAUX AL6 Early-Bird-Preis: 5.990 EUR (regulärer Preis 6.990 EUR)



Die Vision von ASTRAUX ist es, innovatives Design zugänglich zu machen und den

Verbrauchern intelligentere, spielerischere und erschwinglichere Technologie zu

bieten. Die Marke bringt es so auf den Punkt: "Style it. Live it. Show it."



Der Countdown hat begonnen. Besuchen Sie uns auf der IFA Berlin und erleben Sie

eine neue Ära des intelligenten Wohnens.



Website: https://astra-ux.com/zh

https://astra-ux.com/products/electric-mini-car

mailto:press.astraux@maktoumtech.com



Instagram: @Astraux.global



TikTok: @astrauxglobal



Facebook: @Astraux.global



