Rekordrallye dank KI: So wurde die Nvidia Aktie zum Börsenstar

Nvidia steht sinnbildlich für den KI‑Superzyklus: Innerhalb von zwei Jahren schoss der Börsenwert in nie dagewesene Höhen, getrieben von einer Produktpipeline, die Rechenzentren weltweit mit der Rechenpower für Künstliche Intelligenz versorgt. Im Juni 2024 überholte Nvidia kurzzeitig Microsoft und wurde mit über 3 Billionen US‑Dollar Marktkapitalisierung das wertvollste Unternehmen der Welt – ein Meilenstein, der die Dominanz des Konzerns in der KI‑Infrastruktur unterstreicht.

Die Jahre 2020 bis 2023 markierten Nvidias Umbau zum KI‑Infrastruktur‑Champion: Mit Ampere A100 (2020) setzte der Konzern den Beschleuniger‑Standard für ML‑Training, parallel integrierte er die Mellanox‑Übernahme und wurde mit InfiniBand und High‑Speed‑Networking zum Systemanbieter. Der Pandemie‑Boom trieb 2020/21 Gaming- und Krypto‑Nachfrage samt Lieferengpässen; ein 4‑zu‑1‑Aktiensplit 2021 verbreiterte die Anlegerbasis. Der geplante ARM‑Zukauf scheiterte Anfang 2022 an Aufsehern, während ein Tech‑Bärenmarkt, Krypto‑Einbruch und Lagerbereinigungen das Gaming‑Geschäft belasteten. Zugleich legte Nvidia die technologische Basis der KI‑Welle: Hopper H100 (2022) mit Transformer‑Optimierungen, der Ausbau des Software‑Stacks (CUDA‑Bibliotheken, Omniverse/Enterprise) sowie Grace‑CPU und der hybride Grace‑Hopper‑Ansatz. US‑Exportauflagen zwangen zu angepassten A800/H800‑Varianten für China. 2023 sorgte der Durchbruch generativer KI für eine Investitionslawine in Rechenzentren; H100‑Ramps, DGX/HGX‑Systeme und ein wachsendes Netzwerk‑/DPU‑Portfolio ließen die Datacenter‑Erlöse explodieren.

2023 avancierte Nvidia zur stärksten Mega‑Cap‑Aktie des Jahres: Die Papiere stiegen um rund 240 Prozent, der Börsenwert durchbrach erstmals die Billionen‑Marke. 2024 setzte der Rallye‑Zug, angetrieben vom KI‑Hype und explosionsartig wachsenden Rechenzentrumsumsätzen, seine Fahrt noch schneller fort. Mitte Juni 2024 lag das Plus seit Jahresbeginn zeitweise bei rund 170 Prozent, und die Marktkapitalisierung übersprang die Schwelle von 3 Billionen US‑Dollar. Ein 10‑zu‑1‑Aktiensplit im Juni 2024 verbesserte die Handelbarkeit und verbreiterte die Anlegerbasis, ohne am Unternehmenswert etwas zu ändern. Fundamentale Unterstützung erhielt die Kursentwicklung durch sprunghaft steigende Erlöse: Der Quartalsumsatz vervielfachte sich innerhalb weniger Berichtszeiträume – von einst einstelligen Milliardenbeträgen pro Quartal auf über 25 Milliarden US‑Dollar im Frühjahr/Sommer 2024, getrieben vom Datacenter‑Geschäft und außergewöhnlich hohen Bruttomargen.



