    Die Highlight Event and Entertainment AG plant eine Kapitalerhöhung, um die Investorin CSL Mindset Ltd. zur Mehrheitsaktionärin zu machen und die finanzielle Basis des Unternehmens zu stärken.

    Achtung: HLEE plant Kapitalerhöhung für Wachstumsschub!
    • Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) plant eine Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 300 Millionen, um eine Mehrheitsbeteiligung durch die Investorin CSL Mindset Ltd. zu ermöglichen.
    • Der Commitment Letter wurde zwischen HLEE und ihren größten Aktionären sowie der CSL Mindset Ltd. abgeschlossen, was 25 Millionen HLEE-Aktien entspricht.
    • Die Kapitalerhöhung erfolgt durch ein Bezugsrechtsangebot zum Preis von CHF 12.00 pro Aktie und soll die Bilanz von HLEE stärken sowie das Eigenkapital erhöhen.
    • Nach der Kapitalerhöhung wird erwartet, dass die Investorin einen Anteil von etwa 62% bis 67% an HLEE halten wird.
    • Die Transaktion ist an verschiedene Bedingungen geknüpft, darunter die Genehmigung durch die Schweizer Übernahmekommission und der Abschluss eines Relationship Agreements.
    • HLEE plant, eine außerordentliche Generalversammlung abzuhalten und einen Prospekt mit den endgültigen Bedingungen der Kapitalerhöhung zeitnah zu veröffentlichen.


