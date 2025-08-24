Achtung: HLEE plant Kapitalerhöhung für Wachstumsschub!
Die Highlight Event and Entertainment AG plant eine Kapitalerhöhung, um die Investorin CSL Mindset Ltd. zur Mehrheitsaktionärin zu machen und die finanzielle Basis des Unternehmens zu stärken.
- Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) plant eine Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 300 Millionen, um eine Mehrheitsbeteiligung durch die Investorin CSL Mindset Ltd. zu ermöglichen.
- Der Commitment Letter wurde zwischen HLEE und ihren größten Aktionären sowie der CSL Mindset Ltd. abgeschlossen, was 25 Millionen HLEE-Aktien entspricht.
- Die Kapitalerhöhung erfolgt durch ein Bezugsrechtsangebot zum Preis von CHF 12.00 pro Aktie und soll die Bilanz von HLEE stärken sowie das Eigenkapital erhöhen.
- Nach der Kapitalerhöhung wird erwartet, dass die Investorin einen Anteil von etwa 62% bis 67% an HLEE halten wird.
- Die Transaktion ist an verschiedene Bedingungen geknüpft, darunter die Genehmigung durch die Schweizer Übernahmekommission und der Abschluss eines Relationship Agreements.
- HLEE plant, eine außerordentliche Generalversammlung abzuhalten und einen Prospekt mit den endgültigen Bedingungen der Kapitalerhöhung zeitnah zu veröffentlichen.
