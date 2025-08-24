'HB'
Lufthansa ordnet sich neu - Konzernzentrale soll mehr Macht bekommen
- Lufthansa startet 2024 neue Organisationsstruktur.
- Ziel: Zufriedenere Passagiere und mehr Gewinn.
- Zentrale erhält mehr Macht, Aufgaben werden neu verteilt.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Lufthansa -Gruppe will Anfang kommenden Jahres mit einer neuen Organisationsstruktur ihre Probleme lösen. Zufriedenere Passagiere in allen Premium-Airlines und mehr Gewinn sind die Ziele des Umbaus, berichtet das "Handelsblatt" (Montag) auf Basis eines der Zeitung vorliegenden internen Schreiben. Dafür solle die Zentrale deutlich mehr Macht bekommen. Jetzt stünden Details des Projektes fest, über das die Zeitung schon berichtet hatte.
Die Gesellschaften Lufthansa Airlines, Swiss, Brussels Airlines und Austrian Airlines sollen dem Papier zufolge zentrale Aufgaben wie die Steuerung des Angebots, des Netzes und des Vertriebs an den Konzern abgeben, so das "HB". Konkret würden sich künftig vier sogenannte Group Function Boards um die Flughafen-Drehkreuze sowie die Themen Technologie, Personal und Finanzen kümmern. Sie würden von Konzernvorständen rund um Vorstandschef Carsten Spohr geleitet. Ein Unternehmenssprecher bestätigte dem "HB", dass gruppenweit daran gearbeitet werde, Effizienz und Profitabilität zu steigern./mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 8,26 auf Tradegate (22. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,90 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -39,47 %/+8,96 % bedeutet.
Liegt wohl an der möglichen Daxaufnahme.
Die US-Bank JPMorgan erwartet bei der Dax-Überprüfung im September mögliche Aufnahmen von Scout24, Gea und Lufthansa, während Porsche AG, Porsche SE und Sartorius voraussichtlich in den MDax wechseln. Änderungen werden am 3. September bekanntgegeben und treten am 22. September in Kraft.
https://www.aero.de/news-50455/Lufthansa-wirft-bei-Air-Europa-das-Handtuch.html