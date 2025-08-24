Jobangst wegen KI
Auch die Chancen sehen / Kommentar von Björn Hartmann
Freiburg (ots) - Etwa ein Drittel der Deutschen fürchtet nach einer Umfrage,
durch KI den Arbeitsplatz zu verlieren. Ja, es werden - wie immer bei solchen
Technologieschüben - Jobs wegfallen. Dafür entstehen zahlreiche neue. Was alles
möglich ist mit KI-Technologie, ist vermutlich erst in Ansätzen bekannt.
Interessant ist daher eine andere Zahl: 62 Prozent der Bundesbürger erwarten,
ihren Arbeitsplatz zu behalten. Sie sollten sich darauf einstellen, dass er sich
kräftig wandelt, weil KI Arbeit abnimmt und neue Aufgaben ermöglicht.
https://mehr.bz/khs237q
