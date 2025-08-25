Massive UNTERBEWERTUNG?! Bayer, SFC Energy, Veganz Group Aktie
Foto: esg-aktien.de
Massive Unterbewertung bei der Veganz-Aktie? Die Transformation vom Anbieter veganer Lebensmittel zum Food-Tech-Unternehmen nimmt immer mehr Form. Die erste Lieferung der in einem revolutionären Verfahren hergestellten Hafermilch in die USA steht bevor und Analysten sehen 160 Mio. EUR Umsatzpotenzial. Die Frage kann eigentlich nur lauten: Wann steigen das Kursziel und die Aktie? Die Aktie von Bayer ist in diesem Jahr überraschend stark gestiegen. Problemfelder wurden von Anlegern ausgeblendet. Doch jetzt legt eine Ratingagentur die Finger in die Wunden. Auch Analysten sind zurückhaltend. Bei SFC Energy waren Investoren bullish. Dann kam die Prognoseanpassung und die Aktie stürzte ab. Jetzt trägt ein Millionenauftrag zur Bodenbildung bei.
