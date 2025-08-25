    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRohm AktievorwärtsNachrichten zu Rohm
    ROHM entwickelt ultrakompakten MOSFET mit branchenweit niedrigstem ON-Widerstand, ideal für Schnellladeanwendungen

    Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) - ROHM Co., Ltd. hat den AW2K21 auf den Markt
    gebracht, einen 30V N-Kanal-MOSFET in einer Common-Source-Konfiguration, der
    einen branchenweit besten* ON-Widerstand von 2,0 Milliohm (typisch) in einem
    kompakten 2,0 mm x 2,0 mm WLCSP-Gehäuse bietet. Diese Innovation erfüllt die
    wachsende Nachfrage nach Schnellladefunktionen in kompakten Geräten wie
    Smartphones und Wearables, die einen bidirektionalen Schutz und eine hohe
    Strombelastbarkeit erfordern.

    *ROHM Studie 8. Juli 2025

    Kennzahlen: Produktmerkmale: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106
    254/202508073360/_prw_PI1fl_4c6Ms62h.jpg

    Herkömmliche Lösungen basieren oft auf zwei großen MOSFETs, um strenge
    Spezifikationen zu erfüllen - 20 A Nennstrom, 28-30 V Durchbruchspannung und
    weniger als oder gleich 5 Milliohm Einschaltwiderstand -, was zu erhöhtem
    Platzbedarf auf der Leiterplatte und einer höheren Komplexität führt. Der AW2K21
    von ROHM überwindet diese Einschränkungen durch die Integration von zwei MOSFETs
    in einem einzigen ultrakompakten Gehäuse, wodurch ein bidirektionaler Schutz bei
    reduziertem Platzbedarf und geringeren Leistungsverlusten ermöglicht wird.

    Kennzahlen: Leistungsvergleich: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M
    106254/202508073360/_prw_PI2fl_8rJgqgL5.jpg

    Die proprietäre Struktur erhöht die Zelldichte und platziert den Drain-Anschluss
    auf der Oberseite, im Gegensatz zu herkömmlichen vertikalen Graben-MOSFETs. Dies
    ermöglicht ein besseres Verhältnis zwischen Chip und Gehäuse, minimiert den
    Einschaltwiderstand pro Flächeneinheit und unterstützt den Hochstrombetrieb. Im
    Vergleich zu herkömmlichen MOSFETs mit 3,3 mm x 3,3 mm reduziert der AW2K21 die
    Grundfläche und den Einschaltwiderstand um etwa 81 % bzw. 33 %. Er übertrifft
    auch ähnlich große GaN-HEMTs mit bis zu 50 % geringerer Einschaltwiderstand.

    Der AW2K21 eignet sich ideal für Stromversorgungs- und Ladeschaltungen und
    zeichnet sich auch in Lastschalteranwendungen als unidirektionaler Schutz-MOSFET
    aus. ROHM treibt die Miniaturisierung mit einem derzeit in Entwicklung
    befindlichen Modell mit Abmessungen von 1,2 mm x 1,2 mm weiter voran.

    ROHM treibt die Energieeffizienz und Miniaturisierung in der Elektronik weiter
    voran und leistet mit leistungsstarken Halbleiterlösungen einen Beitrag zu einer
    nachhaltigeren Gesellschaft.

    Kennzahlen: Wesentliche Produktmerkmale: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/
    release/M106254/202508073360/_prw_PI3fl_6qGC1JV2.jpg

    Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2025-07-08_news_mo
    sfet&defaultGroupId=false

    AW2K21: https://www.rohm.com/products/mosfets/small-signal/dual/aw2k21-product

    Anwendungsbeispiele:

    Smartphones, Tablets, Laptops, VR-Headsets, Wearables, tragbare Spielkonsolen,
    Kompaktdrucker, LCD-Monitore und Drohnen

    Informationen zum Online-Verkauf:

    Verkaufsstart: April 2025

    Musterpreis: 3,50 USD/Stück (ohne MwSt.)

    Vertriebspartner: DigiKey (TM): https://www.digikey.com/en/products/detail/rohm-
    semiconductor/AW2K21AR/26653385?s=N4IgTCBcDaIIIHUwGkwEYQF0C%2BQ

    Mouser (TM): https://www.mouser.com/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/AW2K21AR?qs
    =savM97goi5iXEwpYlUTFuw%3D%3D

    Farnell (TM):
    https://www.newark.com/rohm/aw2k21ar/mosfet-dual-n-ch-30v-1-6w-wlcsp/dp/29AM6709

    Anwendbare Teile-Nr: AW2K21

    Das Produkt wird bei anderen Online-Händlern angeboten, sobald es verfügbar ist.

    Informationen zu ROHM:
    https://kyodonewsprwire.jp/attach/202508073360-O1-kmg26FJe.pdf

    Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202508073360/_prw_P
    I4fl_R0FM8pC1.jpg

    Offizielle Website: https://www.rohm.com/

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rohm-ent
    wickelt-ultrakompakten-mosfet-mit-branchenweit-niedrigstem-on-widerstand-ideal-f
    ur-schnellladeanwendungen-302537259.html

    Pressekontakt:

    Isamu Kawashima,
    Hauptsitz,
    Marketing Communications Dept.,
    ROHM Co.,
    Ltd.,
    +81-75-311-2121,
    press@rohm.co.jp *Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173675/6103077
    OTS: ROHM Co., Ltd.




