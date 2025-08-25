ROHM entwickelt ultrakompakten MOSFET mit branchenweit niedrigstem ON-Widerstand, ideal für Schnellladeanwendungen

Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) - ROHM Co., Ltd. hat den AW2K21 auf den Markt

gebracht, einen 30V N-Kanal-MOSFET in einer Common-Source-Konfiguration, der

einen branchenweit besten* ON-Widerstand von 2,0 Milliohm (typisch) in einem

kompakten 2,0 mm x 2,0 mm WLCSP-Gehäuse bietet. Diese Innovation erfüllt die

wachsende Nachfrage nach Schnellladefunktionen in kompakten Geräten wie

Smartphones und Wearables, die einen bidirektionalen Schutz und eine hohe

Strombelastbarkeit erfordern.



*ROHM Studie 8. Juli 2025





Kennzahlen: Produktmerkmale: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106

254/202508073360/_prw_PI1fl_4c6Ms62h.jpg



Herkömmliche Lösungen basieren oft auf zwei großen MOSFETs, um strenge

Spezifikationen zu erfüllen - 20 A Nennstrom, 28-30 V Durchbruchspannung und

weniger als oder gleich 5 Milliohm Einschaltwiderstand -, was zu erhöhtem

Platzbedarf auf der Leiterplatte und einer höheren Komplexität führt. Der AW2K21

von ROHM überwindet diese Einschränkungen durch die Integration von zwei MOSFETs

in einem einzigen ultrakompakten Gehäuse, wodurch ein bidirektionaler Schutz bei

reduziertem Platzbedarf und geringeren Leistungsverlusten ermöglicht wird.



Kennzahlen: Leistungsvergleich: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M

106254/202508073360/_prw_PI2fl_8rJgqgL5.jpg



Die proprietäre Struktur erhöht die Zelldichte und platziert den Drain-Anschluss

auf der Oberseite, im Gegensatz zu herkömmlichen vertikalen Graben-MOSFETs. Dies

ermöglicht ein besseres Verhältnis zwischen Chip und Gehäuse, minimiert den

Einschaltwiderstand pro Flächeneinheit und unterstützt den Hochstrombetrieb. Im

Vergleich zu herkömmlichen MOSFETs mit 3,3 mm x 3,3 mm reduziert der AW2K21 die

Grundfläche und den Einschaltwiderstand um etwa 81 % bzw. 33 %. Er übertrifft

auch ähnlich große GaN-HEMTs mit bis zu 50 % geringerer Einschaltwiderstand.



Der AW2K21 eignet sich ideal für Stromversorgungs- und Ladeschaltungen und

zeichnet sich auch in Lastschalteranwendungen als unidirektionaler Schutz-MOSFET

aus. ROHM treibt die Miniaturisierung mit einem derzeit in Entwicklung

befindlichen Modell mit Abmessungen von 1,2 mm x 1,2 mm weiter voran.



ROHM treibt die Energieeffizienz und Miniaturisierung in der Elektronik weiter

voran und leistet mit leistungsstarken Halbleiterlösungen einen Beitrag zu einer

nachhaltigeren Gesellschaft.



Kennzahlen: Wesentliche Produktmerkmale: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/

release/M106254/202508073360/_prw_PI3fl_6qGC1JV2.jpg



Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2025-07-08_news_mo

sfet&defaultGroupId=false



AW2K21: https://www.rohm.com/products/mosfets/small-signal/dual/aw2k21-product



Anwendungsbeispiele:



Smartphones, Tablets, Laptops, VR-Headsets, Wearables, tragbare Spielkonsolen,

Kompaktdrucker, LCD-Monitore und Drohnen



Informationen zum Online-Verkauf:



Verkaufsstart: April 2025



Musterpreis: 3,50 USD/Stück (ohne MwSt.)



Vertriebspartner: DigiKey (TM): https://www.digikey.com/en/products/detail/rohm-

semiconductor/AW2K21AR/26653385?s=N4IgTCBcDaIIIHUwGkwEYQF0C%2BQ



Mouser (TM): https://www.mouser.com/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/AW2K21AR?qs

=savM97goi5iXEwpYlUTFuw%3D%3D



Farnell (TM):

https://www.newark.com/rohm/aw2k21ar/mosfet-dual-n-ch-30v-1-6w-wlcsp/dp/29AM6709



Anwendbare Teile-Nr: AW2K21



Das Produkt wird bei anderen Online-Händlern angeboten, sobald es verfügbar ist.



Informationen zu ROHM:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202508073360-O1-kmg26FJe.pdf



Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202508073360/_prw_P

I4fl_R0FM8pC1.jpg



Offizielle Website: https://www.rohm.com/



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rohm-ent

wickelt-ultrakompakten-mosfet-mit-branchenweit-niedrigstem-on-widerstand-ideal-f

ur-schnellladeanwendungen-302537259.html



Pressekontakt:



Isamu Kawashima,

Hauptsitz,

Marketing Communications Dept.,

ROHM Co.,

Ltd.,

+81-75-311-2121,

press@rohm.co.jp *Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173675/6103077

OTS: ROHM Co., Ltd.







