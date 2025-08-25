    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    TV-Sender NBC News

    Nationalgarde in Washington wird bewaffnet

    • Nationalgardisten in Washington ab Sonntag bewaffnet.
    • Trump aktiviert Nationalgarde gegen angebliche Kriminalität.
    • Kritiker sehen in Maßnahmen eine politische Show.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die von US-Präsident Donald Trump in Washington eingesetzten Nationalgardisten werden einem Medienbericht zufolge bewaffnet. Ab Sonntagabend (Ortszeit) sollten Soldaten Schusswaffen tragen, wie der TV-Sender NBC News unter Berufung auf einen mit der Planung vertrauten Vertreter des Verteidigungsministeriums berichtete. Sie seien berechtigt, die Waffen zur Selbstverteidigung einzusetzen. Eine dpa-Anfrage bei der Nationalgarde blieb zunächst unbeantwortet.

    Zuletzt hatte Trump die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich außer Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt, die von einer demokratischen Bürgermeisterin regiert wird, einzudämmen. Trump hatte von einem "Rattenloch" gesprochen. Zudem stellte er die örtliche Polizei unter Bundeskontrolle.

    Sein Vorgehen ist heftig umstritten - es gab bereits Proteste. Belege für einen Anstieg der Kriminalität geben die Statistiken der Polizei nicht her. Kritiker sprechen von einer Show, die Trump veranstalte. Die Soldaten sind unter anderem an Orten zu sehen, an denen viele Touristen unterwegs sind, die aber kein besonderer Hotspot für Gewalt und Kriminalität sind.

    Wird Chicago die nächste Stadt?

    Chicago gilt als potenziell nächste Stadt, in der die Trump-Regierung ähnliche Maßnahmen veranlassen könnte. Der dortige demokratische Bürgermeister lehnt das ab./rin/DP/zb





