Junge Männer setzen auf hochwertige Mechanik

Neben sogenannten Selbstkäufern sei die hochwertige Mechanik ein beliebtes Geschenk zu besonderen Anlässen. "Bei Schul-, Ausbildungs- oder Studienabschluss steht nicht selten eine ganz konkrete Marken-Uhr auf dem Wunschzettel", so der BVJ-Geschäftsführer. Je nach Anlass und Geldbeutel seien Modelle zwischen 1.000 bis über 5.000 Euro keine Seltenheit. Als Geschenk würden sie dann oft auch mit einer Gravur versehen./kre/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur The Swatch Group Aktie

Die The Swatch Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 153,6 auf Lang & Schwarz (24. August 2025, 19:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der The Swatch Group Aktie um +4,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,45 %.

Die Marktkapitalisierung von The Swatch Group bezifferte sich zuletzt auf 4,45 Mrd..

The Swatch Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 127,00Euro. Von den letzten 1 Analysten der The Swatch Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu verkaufen.