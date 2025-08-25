Uhren-Trend
Junge Männer setzen auf hochwertige Mechanik
- Junge Käufer suchen hochwertige mechanische Uhren.
- Nachfrage konzentriert sich auf Marken aus der Schweiz.
- Uhren als Geschenke zu besonderen Anlässen beliebt.
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Junge, vor allem männliche Käufer suchen verstärkt nach hochwertigen, mechanischen Uhren. "Hierbei konzentriert sich die Nachfrage nicht auf das wohl bekannteste Schweizer Fabrikat, sondern die breite Range aus Schweiz, Schwarzwald und Glashütte - wobei die jeweilige Marke durchaus wichtig ist", teilte der Geschäftsführer des Bundesverbands der Juweliere, Schmuck- und Uhrenfachgeschäfte (BVJ), Joachim Dünkelmann, mit.
Ein vergleichbarer Trend sei auch bei Vintage-Modellen und Uhren aus Vorbesitz, deren Echtheit zertifiziert ist, erkennbar. Das sei auch auf Onlineplattformen zu sehen. "In den entsprechenden Liebhaber-Gruppen und Foren sieht man immer öfter männliche Uhren-Fans Mitte 20 und auch darunter", berichtete Dünkelmann der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe.
Neben sogenannten Selbstkäufern sei die hochwertige Mechanik ein beliebtes Geschenk zu besonderen Anlässen. "Bei Schul-, Ausbildungs- oder Studienabschluss steht nicht selten eine ganz konkrete Marken-Uhr auf dem Wunschzettel", so der BVJ-Geschäftsführer. Je nach Anlass und Geldbeutel seien Modelle zwischen 1.000 bis über 5.000 Euro keine Seltenheit. Als Geschenk würden sie dann oft auch mit einer Gravur versehen./kre/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur The Swatch Group Aktie
Die The Swatch Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 153,6 auf Lang & Schwarz (24. August 2025, 19:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der The Swatch Group Aktie um +4,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,45 %.
Die Marktkapitalisierung von The Swatch Group bezifferte sich zuletzt auf 4,45 Mrd..
The Swatch Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 127,00Euro. Von den letzten 1 Analysten der The Swatch Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu verkaufen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu CIE Financiere Richemont - A1W5CV - CH0210483332
Das denkt die wallstreetONLINE Community über CIE Financiere Richemont. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Zuschauer zu sein, war kein schlechter Entscheid.
Kürzlich kamen die Halbjahreszahlen zu 24/25 - per Ende September
https://www.richemont.com/media/d20d21h1/richemont-fy25-interim-results-presentation-en.pdf
Personelles:
Appointment of new Group CEO
New leadership in place at Cartier and Van Cleef & Arpels
Aus meiner Sicht sind die Zahlen gemischt ausgefallen.
10 Mia Umsatz
2 Mia operativen Gewinn
Nicht so toll:
Sales growth in all regions except Asia Pacific on weaker China; double-digit in Americas, Japan and Middle East & Africa at constant rates
Loss for the period from discontinued operations -1272 Mia
--> Gewinn pro Aktie eingebrochen auf 80 Cents. Im Vorjahr waren es 2,6 Euro
Was ich in der Berichterstattung vermisst habe, ist der Ausblick auf das zweite Halbjahr.
Die Börse sieht im Moment nur noch China.
Die Verluste sollte einen einmaligen Charakter haben, so dass in H2 wieder 3 Euro pro Aktie Gewinn in den Büchern stehen müssten.
Ich bleibe Zuschauer, evtl. greife ich bei Swatch zu.