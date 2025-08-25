    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Lage der Koalition

    Für Sie zusammengefasst
    • Koalition muss Einheit gegen innere und äußere Feinde bilden.
    • Kanzler erkennt Verbesserungsbedarf in Kommunikation an.
    • Grundkonsens der Parteien aktivieren und ausbauen.

    FRANKFURT(dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Lage der Koalition:

    Koalition und Regierung müssen sich als Einheit begreifen, der in schwieriger Zeit auferlegt ist, das Land und seine freiheitliche Ordnung gegen Feinde von innen und außen resilient zu machen. Beide sind aufeinander angewiesen. (.) Es ist ein gutes Zeichen, dass der Kanzler offen zu erkennen gibt: Im Regierungshandeln und nicht zuletzt in der Kommunikation gibt es noch Luft nach oben. Besser zu werden - das muss in der Tat der Anspruch sein. Schwarz-Rot hat in kurzer Zeit schon einiges auf den Weg gebracht. Aber ausruhen kann man sich auf nichts. Es gilt, den Grundkonsens zu aktivieren, über den die beiden einstigen Volksparteien durchaus verfügen, und auf alle Felder auszudehnen. Selbstverständlich muss auch der soziale Rechts- und Bundesstaat stets daraufhin überprüft werden, ob er diesen Namen noch verdient./yyzz/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
