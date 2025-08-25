Pressestimme
'Badische Neueste Nachrichten' zu 'Wir schaffen das'
- Einwanderung stärkt Deutschlands Wirtschaft und Wohlstand.
- Abschottung gefährdet den sozialen und wirtschaftlichen Frieden.
- Aufnahme von Geflüchteten fördert Offenheit und Solidarität.
KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu "Wir schaffen das"
Einwanderung ist der Treibstoff, der Deutschlands Wirtschaftsmotor am Laufen halten wird. Wer unser Land abschotten möchte, riskiert den Verlust des Wohlstands. Haben wir es also geschafft? Ja, im Großen und Ganzen. Die Aufnahme von Geflüchteten hat Deutschlands Ansehen gutgetan und unsere Gesellschaft offener und solidarischer gemacht./yyzz/DP/zb
