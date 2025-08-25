    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Südwest Presse' zur Lage der Grünen im Osten

    Für Sie zusammengefasst
    • Grüne in Ostdeutschland: Wahlen enttäuschend verlaufen.
    • Parlamentarische Präsenz in Thüringen und Brandenburg verloren.
    • Nächste Wahlen entscheidend für Grüne im Osten.

    ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zur Lage der Grünen im Osten

    Drei, vier, fünf - das ist keine Zählübung für Kleinkinder, sondern die gerundeten Prozentzahlen der Grünen bei den letzten drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. In Thüringen und Brandenburg ist die Ökopartei aus dem Parlament geflogen, in Sachsen hat es gerade noch so gereicht. Wenn nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gewählt wird, geht es für die Grünen also um nichts weniger als den Anspruch, mehr als eine urbane Partei für Westdeutsche zu sein. Klar ist: Grundüberzeugungen in der Außen- und Sicherheitspolitik können die Grünen für den Osten nicht ändern, weil dahinter dann auch die westdeutschen Landesverbände stehen müssten. Aber: Es gibt genug andere Themen, die nicht so fundamental mit Grundüberzeugungen der Partei verknüpft sind. Und: Es könnte schon reichen, denen gegenüber mehr Toleranz zu zeigen, die es anders sehen./yyzz/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Südwest Presse' zur Lage der Grünen im Osten 'Südwest Presse' zur Lage der Grünen im Osten Drei, vier, fünf - das ist keine Zählübung für Kleinkinder, sondern die gerundeten Prozentzahlen der Grünen bei den letzten drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. In Thüringen und Brandenburg ist die …