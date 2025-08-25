OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu sozialen Pflichtjahr für Rentner:

Panzerfahrende Rentner sind eine absurde Vorstellung. Auf Drohnenkrieg, KI-gesteuerte Waffen und digitalisierte Panzer wurde in den Siebzigern niemand vorbereitet. Auch im sozialen Bereich fehlen vor allem Fachkräfte mit Kenntnissen, die man sich nicht in einem Jahr aneignen kann. Abgesehen von den praktischen Problemen: Die meisten Männer dieser "älteren Generation" haben bereits Wehrpflicht oder Zivildienst geleistet. Ihr verpflichtendes Dienstjahr haben sie also schon hinter sich. Doch auch wenn Fratzschers Lösung zu wünschen übrig lässt, hat er einen Punkt. Es ist nicht in Ordnung, wie reflexhaft die Politik die Herausforderungen unserer Gesellschaft beantwortet, indem sie Belastungen für Jüngere schafft./yyzz/DP/mis



