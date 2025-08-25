COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Trumps Angriff auf die Demokratie:

Der Präsident und seine Leute sind Systemsprenger. Sie sprengen die Demokratie. Das berühmte System der "Checks and Balances" ist aus den Fugen. Ja, es gibt Demonstrationen, aber die organisierte politische Opposition in den USA wirkt wie gelähmt. Ein Präsident, der täglich lügt, sich bereichert und willkürliche Entscheidungen trifft, muss immer weniger Widerspruch befürchten. Auch nicht aus dem Ausland. Nicht einmal Besorgnis will man in den europäischen Regierungszentralen äußern, aus Angst, dass das alte, böse Kind im Weißen Haus die Zölle, denen man sich feige unterworfen hat, noch einmal anhebt oder die USA ihren militärischen Schutz abziehen. Die Reste der demokratischen Welt kuschen vor einem Mann, der aus seinem Wunsch, autoritär zu herrschen, keinerlei Geheimnis macht./yyzz/DP/mis



