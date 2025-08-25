NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Debatte zum Pflichtjahr für Rentner:

Das hat gesessen. Und Sommerloch-Deutschland redet nicht mehr über Welse, sondern über die Dreistigkeit, mit der - es wird ja immer schnell persönlich - ein gutverdienender Wissenschaftler Älteren den wohlverdienten Ruhestand nehmen wolle. Fratzscher hat also die Aufmerksamkeit, die er wollte. Der Preis dafür: In der Aufgeregtheit sieht sich kaum jemand seine gesamte Argumentation an.




