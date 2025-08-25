    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Nürnberger Nachrichten' zu Debatte zum Pflichtjahr für Rentner

    Für Sie zusammengefasst
    • Debatte um Pflichtjahr für Rentner polarisiert stark.
    • Gutverdienender Wissenschaftler sorgt für Empörung.
    • Aufmerksamkeit auf Argumentation bleibt aus, Kritik wächst.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Debatte zum Pflichtjahr für Rentner:

    Das hat gesessen. Und Sommerloch-Deutschland redet nicht mehr über Welse, sondern über die Dreistigkeit, mit der - es wird ja immer schnell persönlich - ein gutverdienender Wissenschaftler Älteren den wohlverdienten Ruhestand nehmen wolle. Fratzscher hat also die Aufmerksamkeit, die er wollte. Der Preis dafür: In der Aufgeregtheit sieht sich kaum jemand seine gesamte Argumentation an./yyzz/DP/mis



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zu Debatte zum Pflichtjahr für Rentner 'Nürnberger Nachrichten' zu Debatte zum Pflichtjahr für Rentner: Das hat gesessen. Und Sommerloch-Deutschland redet nicht mehr über Welse, sondern über die Dreistigkeit, mit der - es wird ja immer schnell persönlich - ein gutverdienender …