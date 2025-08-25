    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Stuttgarter Zeitung' zu Kritik von Merz am Sozialstaat

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz zeigt außenpolitisches Geschick, innerlich schwach.
    • Kritik an SPD erfordert inhaltliche Brücken, nicht Worte.
    • Tapsige Vorgehensweise bei Sozialstaatsreformen erkennbar.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Kritik von Merz am Sozialstaat:

    Merz agiert zwar außenpolitisch höchst geschickt gegenüber seinen Gesprächspartnern. Im Inneren lässt er diese Finesse aber bislang vermissen. Es wird nicht ausreichen, der SPD zu sagen, es ginge ihr besser, wenn sie nur mehr so wäre wie die CDU. Merz muss seinem Koalitionspartner inhaltliche Brücken bauen, um ihn für tiefgehende Sozialstaatsreformen zu gewinnen. Da geht er bislang bestenfalls tapsig vor./yyzz/DP/mis



    dpa-AFX
