    Pressestimme

    'Rhein-Zeitung' zu schwarz-rote Koalition

    Für Sie zusammengefasst
    • Maßnahmen gegen AfD stärken schwarz-rote Koalition.
    • Provokationen und Streit unterbinden für Vertrauen.
    • Kompromisse und Wahlversprechen müssen eingehalten werden.

    KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu schwarz-rote Koalition:

    Um der AfD kein Wasser auf die Mühlen mehr zu geben, braucht es eine Vielzahl an Maßnahmen im schwarz-roten Bündnis: Parteipolitische Provokationen müssen unterbunden werden, Streit muss der Kompromissfindung dienen, und Wahlversprechen müssen eingehalten werden. All das setzt Vertrauen zwischen den Koalitionären voraus, was zuerst mit einer geräuschlosen Richterwahl zu beweisen wäre. Es reicht jedenfalls für Friedrich Merz und Lars Klingbeil nicht mehr aus, das gemeinsame Verhältnis als gut und belastbar zu beschreiben. Jetzt müssen sie es für eine Neuausrichtung ihrer Koalition nutzen./yyzz/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

