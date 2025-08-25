Humanoider Roboter Unitree G1 wird weltweit begeistert empfangen und fasziniert durch virale Momente

HANGZHOU, China, 25. August 2025 /PRNewswire/ -- Der Roboterhersteller Unitree hat sich dem Ziel verschrieben, lustige, freundliche und einnehmende Roboter für die Öffentlichkeit zu entwickeln, die Freude und Gesellschaft durch Robotertechnologie bieten. Mit dem Modell G1, das auf allen Kontinenten für Schlagzeilen sorgt, wird die Integration von Humanoiden weltweit vorangetrieben. Von Dubai über die USA bis nach Kasachstan und darüber hinaus zieht der innovative Roboter Benutzer und Publikum in seinen Bann – in anspruchsvollen, aber auch alltäglichen Situationen.

Zu den jüngsten globalen Höhepunkten zählt die BegrüßungSeiner Hoheit Scheich Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, durch den G1 im Union House. Der Roboter flanierte durch das Museum der Zukunft, navigierte durch belebte Straßen, mischte sich unter die Besucher, sorgte für Aufsehen und steigerte seinen Bekanntheitsgrad in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der G1 ist Teil der interaktiven Ausstellung des Museums der Zukunft geworden, wo er Besucher begrüßt und die neuesten Fortschritte in der Robotik präsentiert.

In den USA beeindruckte „Jake the Rizzbot" – ein von Nutzern gesteuerter Unitree G1 – die Menschenmengen in Austin und San Francisco und sorgte mit seinen amüsanten Interaktionen mit Passanten für virale Begeisterung im Internet. Kürzlich in Venice Beach trug der agile Humanoid einen Cowboyhut und eine silberne Kette, die die Blicke der Passanten auf sich zogen, während er über die Promenade stolzierte und dabei Gen Z-Slang und KI-generierten Charme versprühte. Passanten zückten ihre Handys, um das unerwartete Spektakel festzuhalten. Einige von ihnen kamen näher, um Selfies zu machen und ihm die Hand zu schütteln, was Jakes Ruf als Social-Media-Sensation weiter festigte.

In Kasachstan spazierte der G1 während des Nauryz-Feiertags durch die Straßen von Almaty , kasachisch-traditionell gekleidet mit Kalpak und Robe. In der festlichen und lebhaften Frühlingsatmosphäre begrüßte er die Menschen und zog mit seinem sympathischen Auftreten das Interesse von Kindern und Erwachsenen auf sich. Der Roboter schüttelte Hände und posierte für Fotos.

Diese Anwendungen markieren eine neue Phase in der Mensch-Roboter-Interaktion und zeigen, dass der G1 dazu in der Lage ist, in realen Umgebungen zu interagieren, zu begeistern und zu dienen.