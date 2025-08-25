Spannende Einblicke: Das 1. Halbjahr 2025 im Überblick
Ein finanzieller Höhenflug: Der Semestergewinn klettert um 146.7%, während strategische Projekte und ein stabiler Aktienkurs das Unternehmen stärken.
- Semestergewinn inkl. Bewertungsergebnis beträgt CHF 19.8 Mio., was einem Anstieg von 146.7% entspricht.
- Tiefe Leerstandsquote von 2.4% und Anstieg der Soll-Mieterträge um 2.0% durch Indexanpassungen und erfolgreiche Vermietungen.
- Der Marktwert des Immobilienportfolios stieg um 1.5% auf CHF 1.05 Mrd.
- Projekte in Allschwil und Muttenz wurden weiterentwickelt, Baubewilligung für Wohnüberbauung in Buchs AG erteilt.
- Der EBIT stieg um 90.6% auf CHF 25.9 Mio., während der Finanzaufwand um 25% sank.
- Aktienkurs stieg um 5.5% seit Jahresbeginn, Dividende von CHF 70 pro Aktie wurde ausgezahlt.
